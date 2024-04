"Después del edema pulmonar, tuve que volver a empezar desde cero"

Luego de casi perder la vida en la montaña a finales de 2021, Santiago Filippa escalará alrededor de cuatro mil metros de altura en octubre. Con mucho entusiasmo y después de una larga y ardua recuperación, el joven mercedino apuesta otra vez a su sueño de llegar a una cumbre.

“Posterior al accidente, tuve que volver a empezar desde cero. Me costó mucho entender y aceptar que estaba atravesando un shock postraumático”, contó el chico de 28 años.

La vida lo puso a prueba y lo volvió más fuerte. Filippa estudió y se recibió de rescatista para, de alguna manera, devolver la ayuda que recibió un mes de noviembre, pero de hace tres años, cuando sufrió un edema pulmonar en el Parque Provincial Cordón del Plata, ubicado en Mendoza.

“De lo que más me costó recuperarme fue de las fisuras y quebraduras en las costillas y el coxis que se me hicieron cuando me bajaron mil metros a mano arrastrándome”, contó.

Momento de rescate. A cinco mil metros de altura, Filippa sufrió un edema pulmonar hace casi tres años.

El amor por el montañismo comenzó en 2015 y a pesar de la afección, su pasión por la disciplina aumentó aún más. Después de casi seis meses volvió a tener contacto con las sierras, escaló el cerro El Mogote de El Morro y se fue afianzando de a poco otra vez. Al año, pudo subir más de dos mil quinientos metros.

Sin perder la confianza en él, decidió empezar una nueva travesía que deseaba llevar a cabo desde hacía tiempo. En octubre escalará el Volcán Lanín, ubicado en Junín de los Andes. “Es como el Aconcagua de los volcanes, no es tan alto, pero es todo escalada; tiene más obstáculos y pasaremos por algunos glaciares”, reveló y agregó que ya está en plena preparación y tiene todo listo para hacerlo.

"Mi compañero me contó que estaba de color azul y vomitando; entré en un coma directo. Yo no me acuerdo de nada" (Santiago Filippa, sobre el edema pulmonar que sufrió a fines de 2021)

El joven se estuvo preparando desde 2017 para el desafío de Mendoza y conocía todas las problemáticas o inconvenientes que podía tener en la montaña, inclusive los síntomas del edema pulmonar que sufrió, pero que, en su caso, le sucedió cuando estaba dormido.

Aseguró que él y su compañero iban prevenidos, pero como los indicadores de la patología generalmente se manifiestan cuando la persona está en movimiento, él tuvo la mala suerte de que le sucediera durmiendo, por eso no lo pudo detectar a tiempo.

“Esa noche estuvimos espectacular, estábamos a cinco mil doscientos metros de altura y hacía unos catorce grados bajo cero, pero nos sentíamos bien. Nos acostamos a dormir cerca de las 20, porque nos teníamos que levantar a la madrugada para hacer cumbre; nos faltaban unos seiscientos metros”, relató el montañista.

Añadió que cuando su compañero detectó que no se despertó, comenzó a sacudirlo y ahí pudo ver que estaba sufriendo el edema. “Me contó que estaba de color azul y vomitando; entré en un coma directo. Yo no me acuerdo de nada”, describió.

Filippa remarcó que el incidente le cambió la vida para siempre y la forma de pensar. “Creo que volver a nacer me hizo notar que antes me preocupaba por cosas que ahora me doy cuenta que no tenían sentido, porque de un día para el otro podemos desaparecer. Por eso, hay que vivir más tranquilos y valorar lo que tenemos”, concluyó.