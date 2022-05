Alberto Fernández y la interna: "Nadie es dueño del Gobierno"

Por primera vez de manera directa, el presidente Alberto Fernández se metió en la interna entre el gobierno nacional y el ala más dura del kirchnerismo. Este Martes le respondió a La Cámpora tras las duras críticas a su gestión, al señalar que él no es "el dueño del Gobierno" y "nadie" lo es, en medio de la alta tensión en la interna del Frente de Todos.

"Yo no soy dueño del Gobierno; nadie es dueño del Gobierno. Nosotros representamos al pueblo, y es el pueblo el que quiere que trabajemos juntos y cumplamos con la palabra empeñada", sostuvo el jefe de Estado en su discurso en un acto en General Pico, La Pampa. "Tengo la certeza de que trabajé cada día de Presidente cumpliendo con los compromisos que me di para con la gente; restan muchos, pero otros muchos los hemos cumplido".

El Presidente se expresó así al responderle al ministro de Desarrollo para la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, quien más temprano le recriminó que no se iba a llevar "el Gobierno a la mesita de luz".

Larroque criticó la marcha de algunos aspectos de la gestión nacional durante una entrevista radial en la que fue consultado acerca de si su corriente política podría dejar cargos en la administración. "El Gobierno es nuestro. Nosotros constituimos esta fuerza política, lo convocamos a Alberto y ganamos las elecciones. La intención de voto mayoritaria es a Cristina", respondió el dirigente de La Cámpora.

El Presidente fue por más. "Si se quieren quejar de mi peronismo, quéjense, pero estoy orgulloso de ser peronista. Donde hay una necesidad hay un derecho; eso me lo enseñó Evita (Perón) y estoy convencido de que es así".

Fernández visitó la ciudad de General Pico, anunció obras y firmó convenios por inversiones de más de 21 mil millones de pesos por parte del gobierno nacional.

El acto central, que incluyó la reunión de gabinete federal como parte del programa Capitales Alternas, se realizó en el club Argentino de la ciudad de General Pico, junto al gobernador Sergio Zilotto, y otros integrantes del gabinete y funcionarios pampeanos.

Larroque también le cuestionó a Fernández el hecho de "hacer operaciones" contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y de "forzar la ruptura del Frente de Todos".

Negó que exista el "albertismo" y consideró que los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, están "construyendo" una eventual derrota del Frente de Todos en las elecciones de 2023.

La senadora nacional del Frente de Todos Juliana Di Tullio también admitió cortocircuitos con el ministro de Economía. "Tengo diferencias políticas con Guzmán, no digo que sea un mal ministro. El problema central para mí es la equivocación del ministro", dijo.

Esperando la invasión

El Presidente ironizó sobre los momentos duros que debió pasar su gestión, entre ellos la pandemia, y sostuvo: "Ya estoy preparado para cuando venga la invasión de platos voladores, es la única que falta".

Del lado del Gobierno, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández rechazó las críticas de La Cámpora a Guzmán, y consideró que son "ataques" contra el Presidente. "Son a Alberto los ataques, no al ministro de Economía y se lo he dicho a Martín: 'Quedate tranquilo que no son para vos".

En declaraciones radiales, continuó: "Buscan voltear un muñeco, que podría ser yo o cualquier otro, para hacerle daño a Alberto".

Por último, el exjefe de Gabinete le marcó la cancha al sector duro del kirchnerismo. "Esa discusión en la que todos estábamos de acuerdo en ponernos firmes para transformar la Argentina, algunos no lo quieren hacer. Y bueno, que no lo hagan: que se pongan a la vera del camino y que dejen que uno siga discutiendo para conquistar lo que se requiere".

► El mensaje de Cristina

Cristina Kirchner publicó este martes en Twitter mensajes que aludieron a la fuerte interna que atraviesa el oficialismo, al recordar que cuando asumió Néstor Kirchner en 2003 "se podía ser legítimo y legal de origen y no de gestión".

La exmandataria recordó la incertidumbre cuando Néstor llegó al Gobierno, tras la renuncia de Carlos Menem al balotaje de 2003. Y planteó: "La pregunta era ¿cómo íbamos a hacer para gobernar el país después de la crisis de 2001 con apenas el 22% de los votos?".

"Mi respuesta fue única y categórica: nos íbamos a legitimar gobernando… porque se podía ser legítimo y legal de origen y no de gestión", agregó, en una frase que pareció estar vinculada actualmente con el mandatario Alberto Fernández, en medio de las diferencias con el kirchnerismo.

