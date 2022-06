La médica declaró que la denunciante de Villa no le dijo que fue víctima de abuso sexual

La médica Raquel Santa Cruz negó este martes ante la Justicia que la expareja del jugador Sebastián Villa, quien lo acusa a este por abuso sexual, le haya referido en la consulta que ella había sido víctima de ese tipo de delito.



Santa Cruz fue una de las médicas que atendió a la joven en el Hospital Penna el año pasado y, al igual que lo declarado por una colega la semana pasada, dijo que no se registró el hecho de abuso y que la consulta fue por un tema muy habitual y un examen ginecológico normal.

Sin embargo, la víctima había señalado que cuando se fue a hacer atender les dijo que había sido abusada sexualmente, algo que las médicas contradicen.

Por otra parte, dos policías bonaerenses, Rubén Álvarez y Luis Alfonso, aseguraron no recordar haber asistido al country Venados II de la localidad de Canning el 26 de junio del 2021, tal como declaró la expareja de Sebastián Villa cuando llamó a emergencias tras haber sido abusada sexualmente por el jugador de Boca.

A Álvarez se le exhibieron fotos del country porque dijo no recordar si alguna vez concurrió o no al lugar, a lo que luego detalló: "No recuerdo cuál es, me lo confundo con otro que es parecido", mientras que Alfonso dijo que no se acordaba de "haber ingresado a ese barrio" y que, si bien pudo haber ido, no recordaba "el motivo".

Por otro lado, en el expediente se agregó un informe del Ministerio de Seguridad bonaerense que negó que se haya recibido un alerta del 911 por la denuncia en cuestión, aunque las fuentes aclararon que la misma no es una prueba determinante, ya que pudo haber habido algún llamado por fuera del sistema 911, del que no se tiene constancia.

NA.