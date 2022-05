La Liga Contra el Cáncer asesora gratis a víctimas de violencia

La Liga de la Lucha Contra el Cáncer (Lalcec), ubicada en avenida Mitre 1.355, añadió un nuevo servicio para sus afiliadas y para personas con bajos recursos económicos. Todos los viernes, la abogada de la fundación, Guillermina Ayello, atenderá a todo aquel que requiera asesoramiento legal gratuito sobre régimen de visita, cuota de alimentos, situaciones de violencia de género o doméstica, entre otros temas.

"El viernes pasado fue la primera jornada, y la única difusión que tuvimos fue por las redes sociales y asimismo tuve cinco mujeres que pidieron la cita. Creo que es un número importante teniendo en cuenta que no todo el mundo sigue al Facebook de la institución, esto es el 'boca en boca'", analizó la profesional.

Brinda los asesoramientos de 10 a 12, pero para las consultas hay que solicitar turnos al teléfono de la secretaría 2657608674. Aunque si la demanda aumenta, pueden anexar un día más en la semana por la tarde, para que aquellas personas que trabajan también puedan aprovechar el servicio.

"No hay un límite de cuántos turnos dar por jornada. Si van treinta, voy a atenderlas a todas por más que el horario se pase, no tengo problemas en eso. La idea es poder asesorar a todo afiliado de Lalcec y a todo aquel que no tenga forma de abonar un abogado o de llegar al Juzgado porque les queda lejos o por otras razones", remarcó Ayello.

Cuando se solicita la cita, la secretaria pedirá un número de teléfono para confirmar la fecha y el horario. "Me sorprendí por la respuesta de la gente, en este caso fueron todas mujeres que están atravesando por distintas situaciones. Entonces mi rol es escucharlas y guiarlas sobre cómo deben accionar", sostuvo.

Al ser la primera vez, había algunas dudas de la gente que llamaba. "Preguntaban, por ejemplo, si hago juicios o no, y mi función en este momento es asesorarlas y que conozcan qué opciones y alternativas pueden utilizar frente a lo que estén atravesado. Por ejemplo, hay denuncias que se pueden hacer gratuitamente y no todas lo conocen y quizá ante la angustia de encontrar una solución no saben adónde recurrir. Aclararles estas cosas es mi objetivo en este momento", remarcó la mujer.

La abogada también manifestó que hay mucha confusión en la función de cada dependencia. "Esa es otra de las tareas que tengo, enseñarles para qué es cada lugar y en qué casos deben acudir, por ejemplo, no es lo mismo la Oficina de Denuncia, que una comisaría o que un Juzgado, cada una tiene un rol específico y no siempre intervienen en las mismas situaciones", aseguró.

El proceso, además de un asesoramiento legal, lleva un acompañamiento. "Las llamo, las visito, trato de estar presente en todo momento, no es que salen del estudio y listo a otra cosa. Tendremos la cantidad de consultas que sean necesarias. Pretendo que sientan que no están solas y que me pueden preguntar lo que sea. Es guiarlas, contenerlas y ayudarlas, les doy mi número personal y estoy disponible", puntualizó.

