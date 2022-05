Brigadistas puntanas: la valentía y la pasión para apagar incendios

Este miércoles se conmemora el Día Internacional del Bombero Forestal. La fecha se celebra en memoria de cinco bomberos de Canadá que perdieron la vida combatiendo un incendio en 1998. Los bomberos o combatientes forestales son aquellos brigadistas que luchan para mantener a salvo los montes del mundo, se encargan de prevenir o controlar incendios que, intencionados o no, causan daño a la naturaleza y a las personas y animales que la habitan.

A pesar de que el Día Internacional del Bombero es el 2 de junio, el 4 de mayo está destinado a reconocer el valor y trabajo de los bomberos forestales que arriesgan su vida en pos de extinguir grandes extensiones de fuego. Para honrar esa labor, El Diario de la República entrevistó a mujeres de la provincia que dedican su tiempo a salvar la tierra y combatir las deflagraciones.

"Hace casi veinte años soy bombera voluntaria en el cuartel de Merlo —contó Daiana Herrera, quien se desempeña como suboficial mayor en el cuartel del norte puntano—. Empecé cuando me mudé acá, motivada por el tema de la accidentología y cuestiones de socorrismo".

La verdad que sí, es una tarea de riesgo. Pero es algo a lo que estamos sometidos por gusto o placer". Sofía Bosin, brigadista de San Luis Solidario.

Daiana trabajaba en la Cruz Roja y realizaba tareas en Morón, provincia de Buenos Aires. Cuando se mudó a San Luis decidió seguir con su cometido de ayudar a las personas e ingresó a los bomberos. "Al entrar al cuartel la mayoría de las intervenciones estaban relacionadas con incendios forestales, así que tuve que capacitarme mucho en eso, mirar a mis compañeras, aprender de ellas y de mis compañeros", dijo.

Hay personas que deciden sumarse por motivaciones personales, pero hay otras en las que los lazos de consanguinidad son más fuertes y marcan un camino, como es el ejemplo de Sofía Bosin, brigadista de San Luis Solidario.

"Empecé como bombera hace once años, porque mi papá era bombero del cuartel de Merlo y me enamoré de eso. Él me ayudó a ingresar y desde ese entonces no dejé de venir o asistir; incluso quería estar las 24 horas, es algo hermoso", comentó la brigadista, y agregó: "Ser bombero es una profesión, pero no como cualquiera. Ser brigadista forestal es algo que supera todo, algo que lo tengo allá arriba, es hermoso. Lo disfruto, es algo que me gusta hacer".

Ser bombero forestal es poner el cuerpo, dedicar mucho tiempo a combatir esos incendios cada vez más difíciles". María Florencia Rodríguez Gabriel, bombera Voluntaria de Merlo.

En la provincia hay bomberas jóvenes, que comenzaron a los 13 años como Karen Quiroga, quien ahora tiene 27 y es cabo primera del cuartel de Merlo. Pero hay otras que comenzaron un poco más grandes y aún hoy, con 41 años, siguen defendiendo su pasión.

De esa forma lo describe Ivana Contreras: "Yo me anoté para ser bombero el 10 de agosto de 1999, hace casi 23 años que estoy ahí. Lo que a mí siempre me gustó fue combatir los incendios forestales. En su momento teníamos menos cosas, entonces era más adrenalina y más esfuerzo. Ahora cambió, pero no deja de ser lindo", recordó.

Más allá del fuego

Según señaló María Florencia Rodríguez Gabriel, bombera voluntaria de Merlo, lo que motiva a los brigadistas de la zona es el apoyo que tienen de la comunidad a la hora de atacar los incendios. "A todos los bomberos de Merlo nos marcan mucho los incendios en nuestra zona, en las sierras, porque son de gran magnitud e implican muchos días de trabajo y mucho esfuerzo de toda la comunidad sobre todo. Si bien nosotros estamos poniendo el cuerpo, la gente también nos apoya y se siente re lindo eso", remarcó.

Pero como recalcó la mayoría, siempre hay un incendio o un hecho particular que se queda grabado en la memoria y retumba como un eco cada vez que puede. Así es como Sofía siente lo sucedido en Neuquén.

El grupo de trabajo. En los cuarteles de la provincia trabajan varones y mujeres a la par para salvar los campos.

"Cada incendio te marca y tiene sus anécdotas, tanto para reír o no. El último, o uno de los últimos que fui, fue en Neuquén, en diciembre del año pasado, donde pasé la Navidad. Fue el momento en el que se cayó el helicóptero. Nosotros habíamos viajado unas horas antes en ese mismo helicóptero y la verdad que sí, es una tarea de riesgo, pero es algo a lo que estamos sometidos por gusto o placer", rememoró.

En el caso de Daiana, el incendió que más la marcó fue uno en la zona de las sierras puntanas. Ella hacía pocos años que se había sumado al cuartel, pero tuvo que ir a enfrentarse con un gran aro de llamas. "Empezamos a subir, el incendio empezó a coronar y a tomar mayor intensidad. En un momento nos estaba rodeando. Éramos un grupo de 10 o 12 e hicimos una brecha de metro, metro y medio, y así logramos salir todos del fuego", narró.

Ser brigadista forestal es arriesgar la vida para apagar un incendio, algo que describen como difícil, pero a la vez hermoso. "Ser bombero forestal es poner el cuerpo, dedicar mucho tiempo a combatir esos incendios cada vez más difíciles, porque ya hay muchas casas donde antes había solo campos. Para mí es un desafío constante", manifestó María Florencia.

"El mundo de los bomberos es un lugar donde uno es solidario hasta la vida; me siento muy feliz de compartir con mis colegas y colaborar con las nuevas generaciones", dijo Daiana.

