"Teníamos miedo hasta de dormir", dijo una joven abusada por su padre

No declaró. El hombre, de 46 años, decidió no hablar en el inicio del debate oral, pero debió escuchar a sus hijas. Foto: Héctor Portela.

Las hijas de M.I.A., de 46 años, expusieron ayer ante los magistrados de la Cámara Penal 1 los abusos y los graves maltratos a los que su padre las sometía cuando tenían entre 6 y 12 años, mientras su madre se iba a trabajar. Incluso, una de ellas aseveró que la violaba. “Teníamos hasta miedo de dormir, no sabíamos en qué momento podía aparecer. Cuando comenzamos la secundaria nos dimos cuenta que no era normal que un padre abuse de sus hijas”, refirió una de las víctimas.

Para el acusado, quien es sonidista y músico, y se encuentra detenido desde agosto de 2019, la fiscal Virginia Palacios solicitó 25 años de prisión por el delito de “Abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente, siendo la víctima menor de edad, y abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente, siendo la víctima menor de edad, todo en concurso real —dos hechos—, en concurso ideal con corrupción de menores agravada”.

El tribunal, conformado por José Luis Flores y los vocales Jorge Sabaini Zapata y Sebastián Cadelago Filippi, escuchó ayer a siete testigos: la primera fue V.Z.G., exesposa del acusado y mamá de las víctimas, quien confesó haber planeado asesinar al hombre cuando sus hijas le contaron los abusos.

La mujer testificó que desconocía totalmente los hechos hasta que, en 2017, su hija mayor decidió hablar: “Ese mismo año mantuve una grave discusión con él, a tal punto que me fui de mi casa porque no toleraba más los graves ataques. Él llamó a una de mis hijas para que yo volviera y ella me pidió que regresara a casa”, reveló la mujer.

Refirió que, al recibir el llamado de su hija más grande, quien en ese momento vivía fuera de la provincia, volvió a la vivienda, ya que la joven le manifestó sus intenciones de revelarle algo muy importante cuando regresara a San Luis.

Según precisó, al tiempo, esa hija le confesó lo vivido durante su niñez y adolescencia, cuando ella se ausentaba. “Yo creo que demoraron en contar todo por lo agresivo que era él. Juro por mi vida que nunca me di cuenta de las situaciones”, sostuvo.

Otra de las declaraciones claves para los jueces fue la de A.V.A., de 20 años, la menor de las hermanas, quien fue contundente en su relato y expuso que con su madre y su hermana vivieron “una infancia muy sufrida”.

Contó que su padre la desvestía y violaba cuando ella dormía. Aseveró que todo comenzó cuando tenía 6 años, durante la madrugada, cuando quedaban a su cuidado. Además, mencionó que en varias ocasiones lo vio inhalar cocaína y ver pornografía en la televisión.

“No era lo que aparentaba”

La testigo dijo que su padre actuaba ejemplarmente al momento de visitar otros lugares con la familia, pero que al regresar todo cambiaba. “Era todo violencia, a tal punto que a las 23 teníamos que dormir, tocaba el televisor para verificar si estaba caliente con el fin de chequear si habíamos estado mirando. Rompía cosas y se excusaba diciendo que era culpa de mi madre. También era maníaco con los horarios, no podíamos tardar en regresar de la escuela. Todo eran golpes”, cerró.

Seguidamente y de manera online por encontrarse residiendo fuera de la provincia, F.A.A., de 25 años, fue coincidente con su hermana y dio su versión de los hechos.

“Los días que no íbamos al colegio pasaban cosas raras que yo no entendía. Él me pasaba de la cucheta hasta su cama y me desnudaba para cometerme actos sexuales”, recordó con voz entrecortada.

La joven reveló que en su caso los ataques se daban al menos 4 veces a la semana y mencionó que “lo hizo por muchos años. Con el tiempo empecé a escuchar que él se sentaba en la cucheta y luego pasaba hacia donde estaba mi hermana. Éramos muy chicas, todo fue terrible”, narró.

La joven también hizo referencia al trato cotidiano en la familia y recordó que “no importaba lo que hiciéramos, para él (por el acusado) todo estaba mal”.

Al igual que su madre y su hermana, dejó por sentado que todo era agresividad en el hogar.

Los jueces también oyeron a los distintos profesionales que participaron de la etapa probatoria: la pediatra forense Vanina Ester Perroni recordó la pericia médica practicada a la menor de las víctimas e informó que el resultado “del examen ginecológico arrojó que tenía un desgarro completo de vieja data”, y que durante esa pericia la jovencita nunca dejó de llorar.

Por su parte, Franco Mastronardi, psiquiatra del Poder Judicial, describió que las víctimas marcaron la escena de los abusos como un lugar hostil, al igual que la figura de su padre biológico.

El debate continuará este jueves a las 10 de la mañana.

MM