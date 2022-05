Luciana Pallero: "No renuncio a escribir tramas"

—A diferencia de otros géneros, los cuentos parecen tener la posibilidad de la dispersión temporal más allá de que se vuelva sobre esos textos una y otra vez. ¿Cómo fue con este libro?

—El libro nace de reconocer que no quería seguir una trama larga. De un sinceramiento. Siempre pensé que las mejores historias son las que tienen una buena trama, y no quería renunciar a tratar de escribir tramas, pero me costaban. Un día empecé a escribir cosas cortas, lo más cortas que me salían. Eso me pareció más emocionante y más fácil. No puedo decir que busqué que los libros tengan una unidad. Creo que eso puede ser el resultado de cosas que están fuera de mi control.

—Si bien hay muchísimas voces, quizá el hilo conductor sea la unidad en el trabajo sobre lo breve. ¿Cómo pensás este registro?

—En realidad escribo sobre lo que me llama la atención a mí. No son cosas excepcionales, probablemente también les pasen a otros. Pero son detalles que creo que tienen alguna importancia, como para querer dejar de hacer otras cosas y escribir. Escribir tramas donde el lector sigue adelante con la lectura porque quiere saber qué va a pasar, qué decisiones tomarán los personajes,

—Hay una enunciación de clase trabajadora, reflexiones sobre la plata o el recuerdo de una infancia menos dificultosa en cuanto a lo material. ¿Cómo crees que atraviesan estas reflexiones sobre el acceso a lo material?

—Se trata de un malestar del empobrecimiento que se ve en la clase media, pero no creo que sea un empobrecimiento solamente material. Es un empobrecimiento extendido a todas las clases sociales. La imposibilidad de cualquier bienestar, el otro como enemigo, la exigencia hacia el otro y fundamentalmente hacia una misma. Creo que el dinero es la mayor promesa de bienestar para todos. Algo que deseamos abierta o secretamente.

—¿Qué te aporta la literatura para narrar algo de esa suerte de estado de cosas de lo real?

—Supongo que trato de escribir solo lo que tiene sentido. No quiero decir un sentido filosófico o de una trama o un mensaje. Me refiero a eso de por qué un hecho, una imagen, un gesto, puede atrapar más que otro la atención de alguien. Sacar todo lo que esté de relleno. Trato de no pensar demasiado. De escribir. Es notorio cómo así se va formando una trama, quieras o no. La literatura te da algo que no te da la escritura filosófica. Creo que quienes escriben filosofía tienen que adaptarse a normativas arbitrarias y a veces con poco sentido. Tienen que trabajar mucho, luchar para forzar criterios rígidos, arraigados en formalismos sin mucho fundamento.