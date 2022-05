Julio César Videla: el estilista que le canta al amor

La música romántica nunca estuvo ausente en San Luis, siempre ha dado valores que pasaron por sus escenarios cantándole al amor. De lejanas épocas, en los bailes del centro y después en los barrios, en la puntanidad nunca faltó un bolero, una música romántica nacida en Cuba que después se fusionó con otros géneros musicales y provocó el surgimiento del bolero rítmico, el bolero-chachachá, bolero mambo, el bolero ranchero, el bolero salsa y hasta la bachata.

Uno de esos cantores del amor es Julio César Videla, conocido artísticamente por su nombre, que ha grabado tres CD y viaja por San Luis y el país cantándole al amor.

"Comencé a incursionar en la música en 1971 de la mano de José de Calasanz Ojeda, mis primeros golpes a una batería fueron ese año. Fui el baterista del grupo Los Kiber's que hacía distintos tipos de música bailable, pero predominaba la romántica, los boleros, que me apasionan. Estuve ocho meses con ellos y de vez en cuando cantaba unos temas", dice Julio César casi un lustro después de que se lanzara en su sueño de ser músico.

"Canté en La Casona de avenida Corrientes, en Capital Federal, al final el público aplaudía y gritaba el nombre de San Luis", Julio César Videla.

"Fue en la época en que aparecieron Beto Orlando, Los Galos, Los Ángeles Negros y varios más. Creería que esa movida y en esa década fue mucho más importante que el Club del Clan, tenía 16 años y tocaba en El Príncipe y en el bailable El Pollo", recuerda. Y agrega: "Estaba haciendo algo que me gustaba del alma, ponía todo mi empeño para que las cosas salieran bien, pero además me gustaba mucho el fútbol, vinieron del club Victoria a buscarme, pero mi pasión por la música pudo más".

Julio César dice que con Calasanz Ojeda estuvo casi dos años, pero se sumó a Quinta Generación, un grupo de jóvenes muy arraigado a la movida del centro de la ciudad. "Llegué a reemplazar a 'Pelusa' Espinosa que tenía que cumplir dos años en el servicio militar en la Marina. Estaban Alberto Godoy, Héctor Paredes, 'Cachito' Olmos y José Luis 'El Mecha' Acosta. Tocábamos en Kit-Kat y Maraba después. Éramos exclusivos. En 1974 representamos a San Luis en el festival Zona Cuyo de la música moderna en la plaza Independencia de Mendoza. Había grupos locales, de San Juan, Villa Mercedes y de otros puntos de Cuyo. Logramos el ansiado diploma que nos acreditaba como ganadores de ese certamen. Habíamos dejado atrás a un grupo mendocino que tenía un lema: 'Fácil de recordar, difícil de olvidar', ese grupo posteriormente se convertiría en los famosos Enanitos Verdes con el éxito que se los conoce".

Julio Cesar agrega que en La Quinta era el baterista, pero después de la segunda presentación, donde se destacaban los románticos, cantaba sus temas preferidos. Reconoce que con ellos vivió muy lindos momentos musicales y de amistad recorriendo provincias vecinas y todo el interior provincial: "Antes era todo más difícil, más duro, había que hacer muchas cosas a pulmón y a veces los números no cerraban, pero nosotros siempre le dábamos para adelante".

El cantor dice que se quedó sin trabajo de un día para el otro, pero entiende que se fue "por la puerta grande del grupo". Su destino fue recalar en los hermanos Reynoso y Luis Soloa con quienes armaron el grupo Capricornio, de encumbrado éxito en las noches puntanas de La Fontana. "Hacíamos música de todos los ritmos, pero yo en mi posición de baterista aportaba la parte romántica del grupo. Se trabajaba bastante bien, pero con el correr de los años ese grupo se disolvió y otra vez a volver a empezar", dice Videla añorando aquellas noches.

"Soy cantante, la música es mi gran pasión. Fui percusionista en Los Kiber's , Quinta Generación, Los Play Boys y Capricornio" , Julio César Videla.

Sin precisar las fechas, Julio César dice que se sumó a Los Play Boys. Carlos Mawesin, empleado bancario y baterista del grupo, fue trasladado a Mendoza y él paso a ocupar su lugar junto a "Tato" Neira, Santiago "El Nene" o "Carca" Alcaraz, Ricardo Sosa y Miranda entre otros. "Yo tocaba la batería y cantaba algunos temas, fue un hermoso grupo de muchas salidas y de grandes noches, pero se complicaba todo porque trasladarse era difícil. Además había que comprarse la ropa, tener un buen sonido y todo lo que conlleva a un grupo musical como fueron Los Play Boys".

Julio César Videla dice que con el tiempo optó por radicarse en Buenos Aires: se sentía capaz de grandes cosas y se radicó en Dock Sud en la casa de su tío Edgar. Consiguió trabajo en una fábrica de calzado —ya conocía el oficio— y alternaba sus tareas fabriles con la música.

No tardó en independizase y decidió alquilar en calle Necochea entre Olavarría y Suárez, en La Boca. Muy cerca de donde estaban las famosas cantinas del barrio "xeneize".

Recuerda que a esos lugares llegaban contingentes de turistas y que aprovechaba para hacer oír su voz acompañado de un teclado y batería. Así estuvo un largo tiempo y aprovechó para conocer artistas como Lando Buzzanca, quien estaba filmando una película, Franco Simone, Enrique Dumas, "Cacho" Castaña y Beba Bidart, entre otros. "Me hice amigo de 'Heavy re jodido' (Eduardo Calvo), un cómico de mucho éxito en los programas de Marcelo Tinelli", dice.

Y agrega: "Cantaba en la cantina La Estrella, muy famosa por sus pizzas y sus pastas, me acompañaba un tecladista del elenco estable del lugar mientras yo hacía percusión y cantaba. Viví 15 años en Buenos Aires y también hice algunas actuaciones en Colonia, Uruguay, pero entendí que debía volver a mi provincia a la que amo profundamente. Había hecho cursos de peluquería con los mejores coiffures de Buenos Aires, entre ellos Oscar Colombo, y tenía que aprovechar el momento para instalar en San Luis lo que había aprendido en Buenos Aires".

En 1990, se lanzó como solista en San Luis, donde afianzó su carrera. "En mis primeros tiempos alternaba la música y la peluquería, pero siempre había más trabajo que música. Llegué a tener cuatro peluquerías y un salón de belleza. Por eso desistí de contratar músicos y opté por las pistas. En ese momento podía elegir dónde cantar, nunca me comprometí con nadie porque soy muy respetuoso de todos, porque así quiero que sean conmigo. Todo lo manejaba Luis Alberto Guardia, mi representante y un señor para este tipo de trabajo", dice Julio César.

Viajó por el país recorriendo los casinos y restaurantes de Mar del Plata, de la Costa, Entre Ríos, Paraná, Resistencia, Chaco, Corrientes, Mendoza y San Juan. "Me salieron varias actuaciones en los casinos de la zona de Corrientes, Misiones y Entre Ríos, me presenté en muchos, pero en otros dije no, más no podía hacer. Las peluquerías consumían mucho de mi tiempo de cantante. Ser peluquero conlleva a dejar muchas cosas de lado y olvidarse de los horarios. Era una cosa o la otra. Por eso cuando salía de gira era porque tenía todo ordenado en mis negocios", confiesa.

Llegó a tener cinco peluquerías, la primera fue en avenida Italia, una segunda en Junín y Sucre, después en la galería Sessin con dos salones (uno de belleza y estética) y la última en una casona de calle Chacabuco.

En 1999 tuvo la gran posibilidad de viajar a México llevando sus boleros a la tierra del romanticismo. "Me salieron varias actuaciones en aquel país, pero para mí era dejar todo en San Luis e irme por un tiempo largo. Entendí que no era el momento y dejé pasar esa oportunidad. No me arrepiento, lo hecho hecho está", remata contundente.

Videla tiene cinco hijos: Javier Edgar, Matías, Julián y Rocío. Ha grabado tres CD: Románticos, Deseos y Deseos III. Actualmente ha tenido varias actuaciones en San Luis y en Estancia Grande, donde vive, junto a Luis Rojas y otros colegas. "Acá me presenté en el salón Reno haciendo un lindo show y también en el sindicato de Obras Sanitarias. La pandemia frenó al país, una pena porque ahora cuesta mucho volver a empezar", reconoce.

El cantante muestra su responsabilidad con su público al señalar: "Muchas veces dejé de lado un compromiso artístico porque los findes no llegaba con los horarios, terminaba muy cansado mi trabajo de coiffeur y no era lógico que me presentara en condiciones no normales".

Por último, siente: "Cuando uno hace cosas que no le gustan, el camino es corto. Cuando uno hace lo que le gusta, el éxito está asegurado. Yo hice las dos cosas que más me gustan, la peluquería y la música que llevo en el alma. Hoy soy reconocido por las dos cosas, la gente muchas veces me para en la calle para preguntarme cuándo y dónde canto y dónde están mis peluquerías. Yo diría que tan mal no me fue".