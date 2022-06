Hidrocarburos contra el planeta

El texto de la renuncia de Caroline Dennett luego de 11 años trabajando como consultora de seguridad de Shell explica por sí mismo las razones por las que la contaminación del planeta continúa, mientras las grandes empresas petroleras ganan miles de millones de dólares.

“Shell es plenamente consciente de que sus continuos proyectos de extracción y expansión de petróleo y gas están causando daños extremos a nuestro clima, al medio ambiente, a la naturaleza y a las personas”, escribió la británica.

Y añadió: “No puedo seguir trabajando en una empresa que ignora todas las alarmas y desestima los riesgos del cambio climático y el colapso ecológico. Porque, contrario a las expresiones públicas de Shell en torno a ‘Net Zero’, no están reduciendo el petróleo y el gas, sino que planean explorar y extraer mucho más.”

Su decisión podría ser no más que una anécdota, si no fuera porque no es un hecho aislado. Una situación similar ocurrió en 2020, cuando ejecutivos del sector de energías limpias renunciaron sonoramente, frustrados por el lento ritmo de la transición de Shell hacia combustibles más limpios.

En mayo de 2021, la petrolera fue conminada por una corte de La Haya a reducir un 45% de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI, causantes del cambio climático) para 2030 contra sus niveles de 2019.

El fallo, histórico en sí mismo, ya que es el primero en responsabilizar a una empresa por su contribución al calentamiento global, aplica a los 80 países en los que opera, incluyendo su cadena de proveedores y consumidores finales.

El 24 de mayo último, Shell tuvo que suspender su asamblea general anual, en Londres, media hora después de su apertura, por la irrupción de activistas denunciando su

inacción climática.

Si la situación es observada en un plano más amplio, en su contexto macro, las sacudidas que Shell viene experimentando adquieren otro color. Porque las petroleras, que por décadas ocultaron y financiaron campañas de desinformación para no asumir los daños ambientales y climáticos que ocasionan, están empezando a ser puestas en el banquillo de los acusados.

Sucede en Shell y sucede también en ExxonMobil y Chevron, que experimentaron “rebeliones” en sus asambleas de accionistas el año pasado.

En el primer caso, el grupo de inversores institucionales Engine N1 colocó dos nuevos miembros en el directorio para reorientar la política climática de la empresa.

En el segundo, los activistas institucionales Follow This lograron que la firma aceptara como propia la huella en la atmósfera que produce la quema de sus productos por parte de los consumidores.

Lejos de la cultura corporativa, estos movimientos parecen datos menores, pero no lo son, e impactaron fuerte en la industria: ExxonMobil y Chevron son dos gigantes petroleros de los Estados Unidos, y sus propios inversores les están diciendo que deben adaptar su negocio al cambio climático porque, en caso contrario, no tendrán futuro alguno.

La Agencia Internacional de Energía (IEA, en inglés) es contundente respecto de los límites a los que puede llegar la explotación de combustibles fósiles. Para que el calentamiento global no supere 1,5 °C sobre los niveles preindustriales para fin de siglo —como la ciencia reclama y el Acuerdo de París fija—, no hay más espacio para nuevos proyectos de gas, carbón o petróleo.

Aun si se cumplen a 100%, los planes climáticos asumidos por los países hasta la fecha son insuficientes para que las emisiones globales ligadas a la energía sean nulas para 2050 y evitar, así, lo peor del cambio climático, alertó la IEA.

Por eso, y con un planeta ya 1,2 °C más caliente, la frontera hidrocarburífera no puede ampliarse ni un centímetro más.