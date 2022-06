Buscan que víctimas tengan independencia económica

La Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad del gobierno provincial asistirá a víctimas de violencia de género para que logren independencia económica sobre sus agresores. La asistencia durará 18 meses y tendrá diferentes líneas de acción que se realizarán en conjunto con los ministerios de Producción y Desarrollo Social. Las tres áreas gubernamentales firmaron el convenio marco para trabajar en conjunto y próximamente informarán los detalles del proyecto.

Hay más de 3.500 casos de víctimas de violencia de género a los que la Secretaría está asistiendo. Sin embargo, uno de los problemas que tienen las víctimas es la dependencia económica con respecto a sus agresores, por lo que la mayoría de las veces no pueden salir del seno del agresor.

A través del Programa Integral para la Autonomía (PIA), las tres carteras planifican una asistencia que incluye una ayuda económica, capacitaciones relacionadas a lo laboral y espacios para vender productos realizados por ellas. Las líneas de acción serán aplicadas en relación a la gravedad de cada caso.

"Tenemos más de 3.500 mujeres a quienes les hacemos un trabajo de acompañamiento, de seguimiento y de asesoramiento, y nos dimos cuenta de que el 61% de esas mujeres no recibe ningún tipo de ayuda o de salario formal. En ese momento empezamos a pensar en esto, que lo dialogamos con todo el gabinete provincial para ver cómo resolver esta situación", contó la secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad, Ayelén Mazzina.

Además, detalló: "Acordamos con el Ministerio de Desarrollo Social y con el de Producción un acompañamiento durante 18 meses reforzando la idea de la cultura del trabajo y de lograr la independencia económica de todas esas mujeres, para que no tengan que volver al círculo de la violencia", explicó.

La Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad realiza acompañamientos a 3.500 víctimas de violencia de género, de las cuales el 61% no recibe ayudas económicas o salarios formales.

La funcionaria indicó que hasta el momento estaban aplicando el Programa Acompañar del gobierno nacional, que consta de una ayuda económica por seis meses. Sin embargo, el problema es que después de ese período la víctima no logra independencia económica.

"Fue una ayuda que sirvió. En un momento de pandemia, cuando las desigualdades recrudecieron, necesitaban esta ayuda, pero cuando vos no hacés un seguimiento y un acompañamiento no sirve de nada, porque a los seis meses esa mujer no solo vuelve al círculo de la violencia, sino que no reforzaste distintas capacidades que lamentablemente se encuentran completamente vulneradas en este tipo de situaciones", explicó Mazzina.

En la firma del convenio marco estuvieron Mazzina, el ministro de Desarrollo Social, Nicolás Anzulovich, y el ministro de Producción, Juan Lavandeira.

"Para nosotros es importante poder ayudar, buscar los canales en donde se pueda comercializar lo que realicen y obviamente acompañar técnicamente en lo que corresponda", expresó Lavandeira.

El ministro dijo que destinarán espacios en la Feria de Pequeños y Medianos Productores, como también en las ferias francas en el interior de la provincia.

"La idea es llegar a todos los departamentos y que tengan ese canal para que puedan mostrar lo que hacen e ir perfeccionando su producto", contó Lavandeira.

El Ministerio de Desarrollo Social aportará al programa con capacitaciones a través de los convenios que ya tienen concretados.

"Vamos a colaborar desde la estructura del Ministerio con los convenios que ya tenemos para capacitaciones y la posibilidad de que el Ministerio otorgue un subsidio económico para acompañar a la mujer en el transcurso de la capacitación, para lograr esa autonomía que buscamos", indicó Anzulovich.

A partir del convenio marco, las autoridades podrán planificar los detalles de cada línea de acción como las fechas y los mecanismos de aplicación del programa.

"Ahora nos ponemos a trabajar rápidamente para en los próximos días lanzar los puntos individuales del plan y darlos a conocer para todos", expresó el ministro de Desarrollo Social.

La jefa del Programa Seguimiento Interdisciplinario de Casos, Tatiana Olguín, explicó que la idea del proyecto surgió del diálogo con mujeres y organizaciones sociales.

"En muchos de los casos, la dependencia económica es lo que no permite romper con este vínculo de violencia. Hay un montón de compañeras que ya tienen proyectos productivos que han iniciado y los están haciendo junto con los trabajos de cuidado de sus hijos e hijas. La idea es poder, como Gobierno, acompañar esas propuestas", explicó la funcionaria de la Secretaría.

Olguín adelantó que planean ejecutar el proyecto a fin de mes, cuando tengan definidos los detalles del programa.