Comienzan a juzgar a un hombre acusado por abusar de 2 sobrinas

Este martes, el doloroso proceso que una familia comenzó en 2017 por fin comenzará a cerrarse. Ese día, la Cámara Penal de Concarán comenzará a juzgar a A.F.L., acusado de haber abusado de dos sobrinas en la Villa de Merlo. El caso ya sentó un precedente, ya que una de las víctimas recién pudo denunciar lo que sufrió 12 años después de ocurrido el delito y la causa estuvo a punto de quedar en la nada porque un tribunal decretó su prescripción. En 2020, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) evitó que la denuncia fuera archivada y el agresor fue detenido en marzo de ese año. Enfrenta un pedido a 18 años de prisión.

En octubre de 2017, horas antes de viajar a Córdoba, donde cursa una carrera universitaria, L. subió las escaleras hacia la habitación de sus padres y reveló lo que había guardado para sí durante mucho tiempo, quizás demasiado: en 2005, cuando tenía 6 años, había sido ultrajada por uno de sus tíos, pareja de la hermana de su papá.

El hecho ocurrió en la casa del acusado, durante un festejo familiar, en una de las habitaciones.

M.E.E., mamá de la víctima, le contó a El Diario que su hija decidió hacer la confesión por miedo a lo que pudiera pasarle a su prima, hija del sospechoso, que en ese entonces tenía la misma edad que ella cuando sufrió el ultraje. “Fue todo muy doloroso y shockeante. Ella finalmente no viajó, hicimos la denuncia en la Comisaría 42ª el 22 de octubre y desde ese momento no paramos nunca”, dijo.

La Policía les indicó que radicaran también la denuncia en Fiscalía, pero tras evaluar los detalles del hecho, el defensor oficial Francisco Pérez presentó un pedido de prescripción de la causa y el juez Penal de Santa Rosa, Jorge Pinto, le hizo lugar valiéndose del principio de retroactividad de la ley.

En 2018, María de los Ángeles Tapia, abogada de la víctima, presentó una apelación ante la Cámara Penal de Concarán y, ante el rechazo, presentó un recurso de inconstitucionalidad en mayo de 2019. En 2020, el STJ hizo lugar y ordenó que la causa fuera desarchivada y siguiera curso a debate oral.

A.F.L., que hoy tiene 62 años, fue detenido en marzo de ese año y luego procesado con prisión preventiva.

Para entonces ya se había destapado otro drama en la familia, ya que una prima de la víctima también se animó a contar que el acusado la había manoseado e intentado abusarla, en la casa de él.

El hecho más antiguo fue caratulado como “Abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño producido a la salud mental de la víctima” y el segundo como “Abuso sexual simple”. Las causas fueron unificadas y ahora A.F.L. deberá responder por ambas ante un tribunal.

“A veces nos preguntan si este avance nos hace feliz, pero felices seríamos si esto no hubiese pasado nunca. A la vez queremos que sea público para que no le vuelva a pasar a nadie más y que tanto chicas como chicos que hayan sufrido algún tipo de abuso en la infancia sepan que nunca es tarde para buscar justicia”, expresó M.E.E. “Esperamos que se le dé la pena máxima, porque no solo mi hija fue víctima, sino también su prima”, agregó.

El debate comenzará el martes 14 de junio a las 9 de la mañana.