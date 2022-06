Aseguran que no hay oferta de alquileres para estudiantes

Conseguir un lugar para vivir se ha convertido en una tarea difícil para los inquilinos, especialmente para los estudiantes que vienen de otras provincias o de localidades puntanas que desean realizar su formación profesional en Villa Mercedes. Es que algunos martilleros públicos aseguran que la demanda crece constantemente, pero que no hay oferta desde fines del año pasado. Ellos lo atribuyen a la Ley de Alquileres que está vigente, a la gran oferta académica que crece anualmente y al regreso a la presencialidad en las cursadas.

Algunos alumnos de otras localidades viajan a diario para no tener que abandonar sus carreras.

"Hay varias cosas que hacen que suceda esto. La demanda crece porque la ciudad se ha convertido en un polo universitario muy grande. Si a eso le sumamos que volvieron aquellos que ya estaban estudiando en pandemia con clases virtuales, y además la nueva normativa, que exige un aumento de la renta de un 58% de un año a otro, se provoca este vacío. Lo vengo viendo desde octubre o noviembre de 2021", opinó Gustavo Mizrahi, el martillero propietario de una inmobiliaria.

Desde la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y la de Villa Mercedes (UNViMe) constantemente consultan en estos comercios si tienen algún lugar disponible, pero sin demasiado éxito. "Nos llaman del sector Alumnos siempre. Debe haber unos sesenta chicos que están buscando alquilar, pero lamentablemente no hay nada", comentó Lucrecia Andino, una empleada de otro de los negocios encargados de vender y alquilar propiedades.

La falta de inmuebles es notoria y cada día se agrava más. "Antes, una persona que tenía unos ahorros o compraba departamentos o los construía para ponerlos a la renta. Ahora hay dos casas a la venta por cuadra, es una barbaridad. También observo que hay grandes inversiones automovilísticas. Muchos compran camionetas y las venden al poco tiempo, no entiendo el porqué de esto si una casa hoy cuesta unos 5 millones de pesos y un vehículo de ese tamaño está alrededor de 10 millones", reflexionó Mizrahi.

La falta de inmuebles hace que algunos estudiantes incluso tengan que movilizarse a diario para no dejar sus carreras. "Soy de Justo Daract, curso el segundo año de Enfermería en la UNViMe y tengo que viajar todos los días porque no consigo departamento, ni siquiera en un barrio, nada. A veces tengo que estar todo el día dando vueltas en la calle porque me quedan algunas horas de descanso y no tengo adónde ir. Hay tres compañeros que están en la misma condición que yo", contó Agustín Soloa, un alumno.

Evelin Olguín agregó que varios chicos que consultaron en su inmobiliaria preguntaron hasta si hay disponibilidad en Justo Daract. "Ellos son de la Pampa y no quieren abandonar sus estudios, entonces están buscando la forma de poder seguir, aunque eso implique mudarse a 30 kilómetros de acá", sostuvo.

