Fede Molinari pasó una tarde divertida en La Pedrera

El atleta rosarino Federico Molinari, especialista en anillas, fue ayer el invitado de lujo con el que contaron las miniolimpíadas deportivas celebradas en el parque villamercedino La Pedrera, realizada para celebrar el Día Olímpico, que se conmemora el 23 de junio.

"Estamos en las celebraciones del Día Olímpico, que es uno de esos días que hay que tratar de valorar, porque el deporte en general en la sociedad no está tan valorado. Por eso, tratamos de hacer estas giras por el país, para incentivar a los chicos y a las chicas a que practiquen actividades deportivas", comentó Molinari.

El gimnasta, de 38 años, con participaciones en campeonatos del mundo, sudamericanos, panamericanos y los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, destacó la infraestructura que existe en San Luis: "Es la primera vez que vengo al parque. Pude recorrer rápidamente la cancha y algunos lugares, pero la verdad es que está buenísimo. Es una obra impresionante, que hay que tratar de aprovechar. Tuve la suerte de estar en la inauguración del Campus de La Punta y sé que San Luis es una provincia que le mete mucha energía al deporte, y está bueno".

En cuanto a su presente, que lo tiene con poco rodaje debido a una lesión, aseveró: "En lo personal, hasta el año pasado competí muy bien. Salí subcampeón panamericano y sudamericano. Este año arranqué con algunas lesiones bastante complicadas, así que hice un parate de seis meses y la primera parte del año no participé en ningún evento. Sigo entrenando tranqui, pero bueno, vamos a ver si para lo que resta del año puedo estar; si no, veremos qué me prepara el destino".

Las miniolimpíadas deportivas celebradas en el sector de Dameros y Movimentum, con el auspicio del Comité Olímpico Argentino, la Secretaría de Deportes de la Provincia y La Pedrera, contaron con la presencia de chicos y chicas pertenecientes a las escuelas deportivas del parque, como así también de clubes, instituciones escolares y centros de día, quienes se animaron a pasar una tarde diferente, muy divertida y entretenida.

Las disciplinas que los deportistas pudieron elegir —convencional y adaptado— fueron el básquet 3x3, tenis de mesa, boxeo, atletismo, handball y bádminton.

Molinari, quien abrazó la gimnasia desde muy pequeño, resaltó la importancia de seguir los sueños, el de él era poder competir en una olimpíada. "Fue uno de los momentos más lindos de mi vida y mi carrera deportiva. Estar en Londres y en una final olímpica, representar a mi país ante tanta gente a nivel mundial fue algo que me dejó un recuerdo imborrable. Los valores olímpicos son tremendos, porque se habla de amistad, excelencia y respeto", cerró.

Redacción/MGE