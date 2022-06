José Luis Beiras: las fronteras derribadas

La Toma tiene su referente en la música electrónica y es José Luis Beiras, el DJ que volvió al ruedo con nuevos mixes y remixes que presentará durante el año. Uno de ellos es la colaboración que lanza este jueves junto a Lacy Darryl Phillips, conocido como "The Uncle Earl", coreógrafo y actor estadounidense que lo invitó a trabajar juntos en una nueva mezcla que ya está disponible en Spotify.

La colaboración de Beiras forma parte del EP "Feelin good", que también cuenta con la participación de cuatro colegas de diferentes partes del mundo.

"Tuve el agrado de que me invitara a hacer un mixing, es decir, sobre un tema suyo solo utiliza la voz principal y coros, pero la música es totalmente mía. Como me gusta mucho la música funk hice una versión 'Funky house' que a él le gustó y me pidió la parte instrumental", explicó el DJ.

La alegría de José fue gigante cuando Lacy se comunicó nuevamente con él. Phillips tiene un programa de radio semanal en Los Ángeles en el que invita a DJ de todo el mundo. Hace unos años José Luis le envió un set de una hora y el locutor decidió usarlo para un especial de Año Nuevo. "En el 2021 comenzamos a elaborar el track que forma parte del EP y ahora lo editó para pasarlo durante el verano estadounidense", agregó el tomense.

Además de la apuesta internacional, Beiras retoma este fin de semana su trabajo como DJ en eventos. El sábado estará en el aniversario por los 30 años de la apertura de la discoteca "Tokio", ícono en la localidad. El encuentro será a las 22 y también participará el dúo Feedback.

Redacción/MGE