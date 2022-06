Lucía y Nahuel llegaron con un "Circo Entero" en su casa rodante

Este fin de semana largo, El Lago se llenó de sonrisas y aplausos, porque Nahuel Iribarren y Lucía Vilaseco, quienes encarnan a "Mameluco Chimoltrufio" y "Lúbila Bellavista", trajeron un "Circo Entero" en su camioneta y casa rodante. Es el segundo paso por la ciudad de la pareja de viajeros que recorre el país sorprendiendo y haciendo reír a la gorra. Además, compartieron su despliegue junto a algunos artistas locales.

Las presentaciones fueron en las siestas del sábado, domingo y lunes. El dúo montó una gran estructura de varios metros de altura, cerca de la Casa Alpina, donde puso un trapecio para que "Lúbila" volara por el aire haciendo acrobacias y trucos de riesgo, que provocaron la admiración entre los chicos y grandes que miraban. "Mameluco" fue el encargado de interactuar más con la gente, a la que hizo divertir con sus chistes y picardías, mientras alternaba con demostraciones de habilidad con malabares con pelotas y clavas, haciendo equilibrar una gran escalera, y con monociclos de distintas alturas.

"Cada fin de semana lo hacemos en un lugar diferente; preferimos ciudades o localidades no muy grandes, por la gente y porque la recepción es más fluida. Estuvimos por Justo Daract y estamos en camino a Merlo, donde pensamos estar durante las vacaciones de invierno", comentó Nahuel.

La dupla dijo que fueron los artistas locales de Valle Circo quienes le facilitaron el contacto con la Municipalidad, que le permitió usar el espacio sin problemas.

La sensación de generar sentimientos, provocar un asombro, una mirada o una carcajada en el público es algo único (Lucía Vilaseco - "Lúbila Bellavista"- trapecista)

"Me encanta volar en el trapecio y poder mostrarlo. La sensación de generar sentimientos, provocar asombro, una mirada, una carcajada o lo que sea en el público es algo único. Creo que trabajando a la gorra es la mejor forma, porque no pedimos nada y a nadie le molesta. A la gente por lo general le gusta y eso es lo que nos permite poder vivir de lo que amamos", expresó Lucía.

Quienes más se divirtieron y observaron atónitos las piruetas, payasadas y los chascarrillos de la dupla fueron los más pequeños, quienes pasaron una colorida tarde junto a sus familiares.

Foto: Luciana Iglesias.

"El proyecto empezó hace unos seis años, más o menos, cuando nos conocimos en Necochea, donde solemos estar durante el verano. Es algo que siempre quisimos hacer y ahora es nuestro estilo de vida, con otros tiempos, otras

preocupaciones y una libertad que yo no cambio por nada", aseguró el cómico monociclista, como se autodefine,"Mameluco".

La pareja sostuvo que tuvo que sortear varias complicaciones durante la etapa del aislamiento por la pandemia y que está muy contenta de poder volver a rodar por las rutas argentinas.

Foto: Luciana Iglesias.

Ayer lunes, la presentación fue de tipo varieté, hubo más trucos, piruetas y música, junto a varios artistas locales como los de Valle Circo, Gama y El Pulso - Arte, entre otros. "A mí me gusta el arte callejero, esa interacción que hay con los chicos o con los que estamos viendo. Yo vine con mi hijo. No sabía que estaban, pero escuché los aplausos y me acerqué; a él le encanta, se queda mirando fascinado", opinó el vecino Lucas Vera.