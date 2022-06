Tevez, DT de Rosario Central: "La actitud no se negocia"

El flamante entrenador de Rosario Central, Carlos Tevez, aseguró este martes que buscará imprimirle su sello al equipo, y señaló que el conjunto "Canalla" fue "uno de los cuatro clubes donde quería comenzar" su camino como DT.

"El primer desafío como técnico lo agarro en Rosario Central por su gente, porque tiene ese plus de la gente que si hacemos las cosas bien, podemos hacer mucho ruido y mucha historia y confío en que mi grupo y yo podemos hacer muchas cosas", aseveró Tevez.

En la presentación oficial, donde estuvo acompañado por el manager Raúl "Mono" Gordillo y el vicepresidente Ricardo Carloni, Carlitos dijo: "Confío mucho en estos jugadores y no pedí ningún jugador. Para el hincha de Rosario Central el apellido Tevez es desconocido, pero trae muchas cosas y la verdad no pedí ningún refuerzo. Al no hacer un scanner del equipo no podemos traer a nadie. Primero tenemos que ver lo que tenemos".

El "Apache" fue tajante al señalar: "La actitud en este club no se negocia. El que quiere jugar en Central lo tiene que demostrar, el que no, que hable con los dirigentes y con el 'Mono' (Gordillo) y tendrá las puertas abiertas para elegir otra opción".

Tevez tendrá como parte del equipo a Carlos "Chapa" Retegui, exentrenador de la selecciones argentina masculina y femenina de hockey sobre césped.

El nuevo DT anticipó que la semana próxima el equipo estará en el predio de la AFA para hacer una minipretemporada, ya que es uno de los puntos que quiere intensificar, pero también para conocerse entre el grupo y el cuerpo técnico, incluso entrenando "en doble o triple turno".

NA