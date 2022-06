Néstor Castro es el nuevo rector de la Normal Mixta

La Escuela Normal Mixta "Juan Pascual Pringles" eligió este miércoles a su nuevo rector. A las 8 de la noche, la junta electoral del establecimiento educativo dio a conocer los resultados provisorios del escrutinio, en los que el profesor de Historia, Néstor Castro, se posicionó como ganador con el 54,3% de los votos, frente a 45,2% que obtuvo su contrincante, Adriana Lucero.

Según el cronograma, hasta el 6 de julio se podrán impugnar las elecciones y el 19 de septiembre asumirá el rector electo. En la Normal Mixta indicaron que en los próximos días brindarán más detalles y el resultado definitivo del comicio. Aseguraron que este miércoles participó más del 70 por ciento del padrón, conformado en su mayoría por estudiantes mayores de 16 años, docentes, no docentes, graduados y tutores de los alumnos.

Señalaron que uno de los requisitos fundamentales a cumplir para acceder al cargo de rector de la Mixta es ser docente de ese centro educativo, además de obtener más del 40 por ciento de votos.

Castro agradeció a la comunidad educativa por confiar en su propuesta y formar parte del proceso. "Se llevó a cabo el acto eleccionario de manera formidable. La junta electoral integrada por nuestros compañeros realizó un trabajo ejemplar, un ejercicio democrático típico de nuestra escuela", aseguró.

El proyecto Otra Mixta es Posible, gracias al que se impuso como ganador, se basa en la integración de la comunidad educativa en su conjunto y en la articulación con otros sectores de la sociedad. Hace principal hincapié en fomentar lazos de hermandad con la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y en la reformulación de los planes de estudios para una adecuación más actual a la nueva era pospandémica.

El profesor de Historia comentó: "Nuestro proyecto surge del consenso de distintos sectores de la escuela. Eso llevó a que una parte del colectivo docente decidiera quién sería su candidato; en este caso me tocó a mí. Hay más de cuarenta docentes, personal no docente y alumnos, porque tratamos de armar comisiones de trabajo para poder escuchar todas las voces y llevar a cabo este proyecto pedagógico inclusivo, que no es de Néstor Castro, sino de la institución".

"Está formulado con base en cuatro ejes: el primero tiene que ver con la estructura orgánica de la escuela y su funcionamiento; el segundo está orientado a lo académico, donde se presentan algunos conceptos y acciones para llevar a cabo; el otro eje es el de relaciones interinstitucionales, que considero vitales, y el cuarto trata de recursos financieros, cómo llevaremos esto a la práctica con los recursos que se disponen", añadió.

Castro afirmó que en la primera etapa de su mandato intentará trabajar en el sentido de pertenencia, la unidad y el reconocimiento del posicionamiento que tiene la institución.

"Estamos frente a nuevos escenarios y tenemos que adecuar nuestras prácticas a estos tiempos pospandémicos. Esto representa un desafío para nosotros, los profesores. Tenemos que vernos como unidad académica, lo que requiere de un trabajo colectivo para ver qué tipo de escuela queremos y qué perfil de alumnos", manifestó Castro.

En la junta electoral destacaron que la votación se desarrolló en un marco de respeto y calma. Su presidenta, Laura Daract, resaltó: "Venimos trabajando desde principios de abril, mediante lo que hemos hecho un seguimiento de las propuestas de los candidatos que van directo a detectar las problemáticas y tratarlas. Antes de la elección presentaron sus proyectos a través de una exposición oral frente al público".

En relación a la jornada dijo: "Comenzó a las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde vinieron a votar, con total normalidad. La mayoría eran alumnos, quienes sufragaron por la mañana, porque no se suspendieron las actividades; entonces pudimos hacer que participe la mayoría".

"Toda esta organización la llevamos a cabo en conjunto con la asesoría de la Universidad Nacional de San Luis. Para nosotros, desde el momento en que pudimos ejercer la ciudadanía plena de poder elegir rector, que antes no teníamos, lograr esto es muy importante. Se apuesta a que un integrante de nuestra institución pueda dirigirla durante tres años", afirmó.

La jornada de este miércoles, representa la tercera elección que realiza la institución. Actualmente, quien se desempeña en el cargo es el especialista y profesor de Matemáticas Héctor Páez; lo precedió Alejandra Quinteros.

"Ahora tenemos que esperar lo definitivo. Nos vamos a tardar algunos días para saber exactamente cómo da el porcentaje de votantes. Hoy (por ayer) vamos a tener una idea preliminar de los resultados. Luego tenemos un período de revisión de la elección", aclaró Daract.

