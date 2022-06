Feli Colina llega a San Luis: fantasía con musa criolla

Le pido en un grito al cielo que me regale una prosa”, así comienza el primer tema del álbum “El valle encantado”, de Feli Colina. En sus estrofas iniciales la cantante le habla a la musa, pide que llegue a ella. Sin embargo, pronto se dará cuenta que no se puede exigir a la inspiración que aparezca como no se puede obligar a alguien a que ame.

Este sábado a las 21, Feli pisará el valle encantado de Comuna en su primera vez en la provincia para presentar, además de su nuevo disco, los temas de su material anterior “Feroza”, que grabó en Londres. La cantante y compositora salteña toma sus raíces folclóricas y las combina con el rock, el pop y el surrealismo para darle vida a su fantasía criolla.

“El disco tiene bastante raíz argentina y sudamericana. Además, no en vano se llama ‘El valle encantado’, que a mí me transmite un halo de fantasía en cuanto a las letras y también habla de un proceso mío, pero que incluso es bastante surrealista, ya que se trata de la búsqueda de la musa”, explicó Feli, a quien le tomó dos años terminar de darle forma al disco, que comenzó a grabar en septiembre de 2021 y finalizó en marzo de este año.

En los doce temas que lo componen, Colina recorre en susurros o a viva voz distintos estadíos de su proceso creativo al que describe más como una epifanía que como un trabajo arduo de composición. Según la artista, las letras y melodías aparecen en su mente como si pendieran del aire y ella oficia como una especie de traductora de esos pensamientos casi inconscientes.

“Considero que no tengo tanto virtuosismo como cantante, sino que mi gracia es otra, me gusta generar intimidad y trato de enfocarme en la expresión y la emoción que quiero transmitir”, explicó.

Encontrar el kilómetro cero en su vida musical es algo que le resulta complejo: quizás esté en los juegos de la infancia en los que se caracterizaba como alguna de las Spice Girls o a los 17 años, cuando empezó a componer canciones y poemas.

Para agendar

Hoy a las 21

Lugar: Comuna

Entrada: 1.500 pesos

Redacción/MGE