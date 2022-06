La teoría del espejo

Las personas que observamos o con las que nos relacionamos actúan como espejo que nos muestran aquellas cosas o situaciones que tenemos en cada uno de nosotros.

Hay situaciones que nos toca transitar en las que podemos culpar a los demás o nos enojamos con nuestros vínculos, pero eso en realidad está mostrando algo de nosotros mismos que no queremos reconocer. Y cuando no nos gusta y enfocamos nuestra mirada hacia otro lado en realidad estamos negando una parte de nosotros y no aceptamos el aprendizaje que nos permitirá avanzar en nuestro propio ser. Este escape nos está diciendo que no queremos hacernos cargo de la situación y, al mismo tiempo, cerramos la puerta a lo que tenemos que aprender.

En el caso de que seamos inseguros, posiblemente desconfiemos de la otra persona porque es lo que tenemos adentro y lo trasladamos hacia afuera.

Es importante tener claro y tener gratitud por que cada persona que se cruza en nuestra vida vendrá a mostrarnos algo de nosotros mismos, que será útil en nuestro camino para nuestra evolución.

Para comprender mejor podemos determinar cuatro formas:

1- Lo que me molesta o quiero modificar de la otra persona también está dentro de mí.

Esto nos dice que si nos resuena en nuestro interior es porque de alguna manera inconsciente vemos un reflejo de nosotros aunque sea en parte con lo que está sucediendo.

2- Todo lo que el otro critica o juzga de mí, si logra molestarme es algo que está reprimido en mí y necesita ser trabajado.

No es cuestión de ignorar lo que está sucediendo o hacer de cuenta que no pasa nada: es cuestión de prestar atención en qué parte se siente tocada y por eso la emoción se expresa como si lastimara.

3- Lo que me gusta de la otra persona también está dentro de mí.

A veces cuesta poder hablar con palabras amables, con cariño y poder mirarnos fijamente al espejo. Al ver las cualidades en otro ser, el espejo está reflejando las nuestras.

4- Lo que el otro critica, juzga o quiere cambiar en mí sin que me afecte le pertenece a esa persona.

Solo podemos hacernos cargo de nuestra parte y no de lo que los otros hacen, piensan, sienten o dicen.

En el espejo vemos reflejadas nuestras creencias en tiempo real y este se enciende cuando nos molesta algo en especial. Podemos preguntarnos: ¿qué hay de eso en mí?

La "Ley del Espejo” significa que todo lo de afuera, ya sea personas, circunstancias, hechos, es un reflejo de aspectos de nuestro interior.