Dictaron prisión preventiva al joven que robó tres vehículos en Merlo

La Justicia realizó este lunes la audiencia de formulación de cargos en contra de M.G.A., un joven de 26 años que fue detenido este fin de semana en la Villa de Merlo por sustraer tres vehículos para luego dejarlos abandonados. Inclusive, a uno de ellos le ocasionó serios daños materiales.

Los hechos tuvieron lugar entre las últimas horas del sábado 25 y la madrugada del domingo 26 de junio en la localidad turística del norte provincial.

Los rodados sustraídos fueron una Renault Kangoo, un Fiat Palio y un Renault Megane, que posteriormente fueron encontrados abandonados en distintas zonas de Merlo.

La imputación que pesa sobre el acusado es de "Robo" de uno de los autos, "Hurto calificado" de otros dos vehículos y daños. Así lo estableció el Juez de Garantía N° 2 de la Tercera Circunscripción, Jorge Pinto, quien hizo lugar al pedido del fiscal Carlos Leloutre -a cargo de la investigación- de que M.G.A cumpla la prisión preventiva por el término de veinte días en el Servicio Penitenciario de la capital de San Luis.

Según informó el abogado del acusado, Francisco Pérez, su defendido no figura en el Registro Nacional de Reincidencia, por lo que no registraría antecedentes y arrojaría que no sería una conducta habitual cometer delitos.

"Por eso pedí la realización de una pericia psiquiátrica y psicológica para evaluar una posible enfermedad mental, trastornos o adicciones", sostuvo Pérez.

Prensa Judicial/ALG