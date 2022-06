Liliana Giménez expone en Exótica Restó

En una ocasión especial, a Liliana del Valle Giménez le regalaron una penca. La pequeña planta alegró a la artista, pero con el tiempo le llamó la atención otra cosa. Junto a ella en la maceta se encontraba el tepojal, mejor conocido como las piedras que decoran la maceta y que también aportan beneficios para el cuidado de la planta.

Liliana decidió darle otro uso y recordó sus conocimientos como artista plástica y decoradora de interiores para crear una nueva técnica donde tuviera a las piedras como protagonistas.

Así nació el "Petralismo", un modo de hacer arte con piedras de colores que forman entre todas un cuadro figurativo. La ingeniosa forma de crear ya cuenta con más de seis años en la vida de Liliana y hoy presentará su tercera exposición en Exótica Restó, que le cedió una habitación exclusiva para mostrar su trabajo. La inauguración será hoy, a las 19, en Pedernera 1080 con entrada libre y gratuita. La muestra estará disponible hasta fines de julio.

Giménez investigó y se fijó en los portales de internet si existía una técnica igual a la que ella descubrió. Se encontró con otros trabajos similares de arte en piedra pero no de la misma índole, entonces decidió inventarle un nombre y trabajarla con mucha dedicación y confianza.

En la exposición se verá un recorrido de sus primeras obras hasta la actualidad. "Comencé con piedras africanas todas de un mismo color y, a medida que pasaron las experiencias, probé con otras tonalidades. Es muy relajante porque es como si armara un rompecabezas creado por mí misma", expresó la artista, quien en su pasado fue maestra de Plástica en las escuelas de San Luis y decoradora de interiores.

"Al encontrarme con la nueva forma de expresarme me di cuenta de que el arte nunca se fue de mí, aunque ya no estaba trabajando con él. Tuve muchas experiencias y me vinculé con diferentes técnicas, como la pintura al óleo, por ejemplo", agregó.

Liliana forma parte del grupo Artistas Visuales Agrupados de San Luis, que le dieron la posibilidad de exponer en dos salas de Potrero de los Funes y Juana Koslay.

"Cada cuadro es una meta que me pongo. Algo nuevo que viene a mi mente y que trato de que salga lo mejor posible", contó la artista, quien recorrió los viveros de San Luis para encontrar la mayor cantidad de colores en las piedras.

"Lo primero que hago es dibujar lo que quiero expresar en el cuadro. Luego, busco las piedras con los tonos que más se identifican con lo ilustrado para después unirlas de acuerdo a la figura", explicó Liliana.

La artista agregó que, aunque le fascina lo que realiza y se pone muy contenta al ver el cuadro terminado, "es un trabajo minucioso que requiere de paciencia y mucha calma".

"Lila" contó que cada día se supera para perfeccionar la técnica y darle un impulso diferente a la propuesta que comenzó a indagar por curiosidad.

"Me queda mucho por investigar, producir y presentar. Cada exposición es una oportunidad para mostrar lo que más me gusta", concluyó.

