Loli Molina y sus canciones con atmósfera

La naturaleza que rodea Estancia Grande fue testigo del bautismo musical que tuvo Loli Molina en San Luis. Hace cuatro años, la cantautora decidió conocer una ciudad nueva donde se sintió muy bien y disfrutó el encuentro con sus seguidores rodeada de aire puro y la brisa nocturna que se respiró muy cerca de las sierras. Decidida y esperanzada de que aquel público se haya multiplicado con el paso de los años, Loli regresa a la provincia, no a Estancia Grande, sino a Comuna, el espacio cultural ubicado al sur de la ciudad, y a Merlo, donde tocará en la Casa del Poeta.

La cita de hoy es a las 20 con entradas a mil pesos. Mañana, en la localidad turística, el encuentro será a las 21:30 y en ambos la acompañarán sobre el escenario sus colegas puntanas Pame Guzmán y Sofía Di Marco.

En los dos conciertos, la artista presentará "Lo azul sobre mí", su último disco lanzado en 2019 que la llevó a recorrer diferentes escenarios. Además completará el repertorio con canciones más antiguas y algunas nuevas, como las que tiene previsto subir hoy mismo. "Es algo muy especial, estoy muy feliz de compartir esas nuevas obras con mis seguidores", sostuvo la cantante.

Otra novedad en la vida musical de Molina se producirá la semana que viene cuando se dé a conocer "algo muy especial que tiene que ver con la música de Luis Alberto Spinetta", según prometió en las redes sociales.

En una charla con etc, Loli indicó que llega a la provincia sin ninguna expectativa especial, y que dejará que en su recital las emociones y las sensaciones fluyan gracias a cada canción. "Sé que tengo gente que me espera y quiere volver a verme tocar. Eso es lo que me mueve, el saber que estaré rodeada de gente que me quiere mucho y que me conoce a través de mis canciones", agregó.

"Lo azul sobre mí" es un disco que Molina describió como "minimalista, pero simple". Profundo, con canciones que arman una atmósfera de tranquilidad que ayudaron a Loli a encontrar su identidad musical. "Es un disco que no se acopla a ninguna moda del momento. Está realizado con guitarra española y cuarteto de cuerdas que le dan vida y calor a canciones pensativas que pasan por momentos por la tristeza y por la soledad", destacó.

Además expresó que a ella misma las canciones de "Lo azul..." la sumergen en un estado especial de entendimiento con lo que escribió y lo que siente ahora, después del tiempo que pasó de su estreno.

"El contexto de encierro también me ayudó a reconocerme como artista y logré analizar lo que escribía. Ahora disfruto de volver a presentarlo en vivo y no solo experimentar mis sensaciones, sino las del público también", agregó Molina.

Loli, quien se radicó en México hace cinco años, para compensar su escape armó la gira por Argentina que va de punta a punta y que la trae a San Luis y Merlo. "Son personas muy bonitas las que me encuentro en los recitales", agregó la guitarrista que anduvo por diversas regiones del país con su guitarra, que jamás la abandona, como una sencillez difícil de olvidar.

DÍA: Viernes 3 de junio en San Luis, mañana en Merlo

HORA: Hoy a las 20, mañana 21:30

Lugar: Hoy Comuna/Mañana Casa del Poeta

ENTRADA: 1.000 pesos