Por mes, las Consejerías atienden más de 60 situaciones de violencia

Las Consejerías Integrales de Género son un refugio de acompañamiento y asesoramiento para las personas que atraviesan cualquier tipo de situación de violencia. En la ciudad, hay ocho oficinas donde trabajan 38 consejeras durante toda la semana. La jefa del área, Lorena Mercado, estimó que atienden alrededor de cinco personas por día en cada uno de los espacios. Hay oficinas en diferentes sectores, pero las zonas norte y oeste están marcadas en rojo por ser los lugares donde se registran más conflictos. Por mes, atienden más de 60 casos.

“Los segmentos donde hay más situaciones o donde se generan más acciones, corresponden a las consejerías del salón ‘Eva te Abraza’ y Biblioteca Popular Primero de Mayo”, explicó la funcionaria.

Los demás espacios funcionan en la Estación de Interconexión Regional de Ómnibus (Ediro), por avenida del Fundador y avenida Santos Ortiz; en el Parque de las Naciones, por avenida Riobamba 1537; en el Espacio Weye, por Marcelino Poblet 668; en el salón comunitario “Pueblo Nuevo”, por Gobernador Alric; en la Fundación Corazón de Búfalo, por Salvador Segado 303 y en el salón Jardín Aeropuerto, ubicado en Maestro González y Caseros. Estiman que abrirán dos consejerías más en calle Ayacucho y en la Delegación del Inadi.

En estos lugares trabajan con personas que atraviesan todo tipo de violencia ya sea física, psicológica o económica. Lo que hacen las consejeras es brindar ayuda para radicar denuncias, comenzar un juicio por cuotas alimentarias o para pedir restricciones.

“Brindamos información para guiarlas en cualquier situación porque hay casos en que, aun dándoles todo el asesoramiento, hay mujeres que no se animan a realizar una denuncia. Entonces las chicas, si es necesario, las acompañan a comisarías, al Poder Judicial o las ayudan para concretar una denuncia a través de la web”, contó Mercado.

Advirtió que en el último tiempo aumentó la recurrencia a las consejerías. La mayoría se acerca a consultar, en ese momento las consejeras aportan información y comienzan un seguimiento de cada situación. “Hay personas que vienen a consultar porque no se animan a denunciar, entonces se les da asesoramiento y seguimos en contacto por si necesitan algo. No todas vienen con la decisión de radicar una denuncia”, aseguró.

Por mes, atienden más de 60 situaciones de violencia. Durante la semana realizan visitas a domicilios, instalan BAT (botón de alerta temprana) con la orden de un oficio o atienden en las oficinas. “Estimativamente asisten cinco personas por día en cada una de las consejerías. Es un número muy elevado con respecto a meses anteriores”, sostuvo Mercado.

Según mencionó, no incrementaron las situaciones en sí, sino que cada vez son más las personas que entienden cuáles son los tipos de violencia que existen, algo que antes estaba completamente naturalizado. “Hoy hablamos en otros términos y la gente pone en palabras las situaciones de violencia que quizás atraviesan desde hace mucho tiempo y antes no las reconocían”, dijo.

Además explicó que en algunos casos, los hechos no son reconocidos por quienes van a consultar. “Te dicen ‘no es violento, no me pega’, pero resulta que cuando entramos a indagar y consultamos con ellas, cuentan que sufren alguna violencia psicológica, económica y otras que son imperceptibles, pero que están presentes. Entonces, no es que no viven una situación de violencia, sino que no la reconocen”, especificó.

La mayoría de los casos ingresan por la línea 104.

Oficinas en el interior

En el interior de la provincia existen ocho centros. En la Villa de Merlo, está ubicado en la Oficina de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, por calle Los Almendros 940. En Villa Mercedes, se encuentra en la Terminal de Ómnibus, por el local 8 del primer piso. En Tilisarao, está en la Terminal de Ómnibus, por el Box número 7. En Unión se encuentra en la Oficina de Vialidad, por calle 25 de Mayo s/n. En Quines hay una oficina en la Terminal de Ómnibus y en Candelaria se ubica en la Biblioteca Municipal. También hay espacios en Fraga y El Trapiche.

