Juguemos en el humor mientras internet no está

Una de las mejores experiencias materiales de la niñez es la de recibir un juguete nuevo; si habla, prende las luces y se mueve por su propia energía eléctrica, mejor. Pero, ¿cuánto tiempo de felicidad ofrecen los aparatos tecnológicos? La pila se acaba, la batería se agota y los niños crecen.

Este domingo, a partir de las 21, la sala "Berta Vidal de Battini" se llenará de nerds que quieren ver a su rey: el humorista Pablo Molinari, apodado en redes sociales como “Molinerd”. El humorista arriba por cuarta vez a San Luis con su nuevo stand up, “Pequeñas cosas fundamentales”, un viaje retro que va desde los juegos de la infancia, previo al uso de internet, hasta la vida cotidiana en la adultez

“La idea de este nuevo show nació jugando con esas cosas cotidianas que parecen buenísimas al principio y después terminan siendo un fracaso. Por ejemplo: mis papás me regalaban juguetes a pila, pero no me volvían a comprar pilas”, recordó Pablo.

“La comedia es tragedia más tiempo”, replicó el famoso dicho el humorista y su show es justamente eso. Está orientado a su mismo grupo etario, los millennials de este país que vivieron su infancia y adolescencia en los 2000 y que ahora son el resultado de una combinación de Britney Spears, Popstar y una de las peores crisis económicas del país.

“Tenemos una relación con el humor muy particular, pasamos un montón de tragedias para tener esa parte completa, por suerte también somos un país maravilloso, pero cada tanto nos suceden esas cosas en las que tenemos como una reacción de decir ‘bueno, ya está. Vamos a reírnos’. Ya es hasta cultural”, desarrolló.

La actual voz de los informes de "Bendita" comenzó en el humor hace 15 años. Estudiaba ingeniería cuando en una materia les pidieron que expusieran el tema que quisieran para evaluar su capacidad de desarrollar oralmente un proyecto. Todos sus compañeros lo hicieron relacionado a cuestiones “ingenieriles”, describió, pero él tomó la literatura griega como tema.

“La profesora me dijo ‘te tengo que aprobar porque estuvo muy bien, pero me replantearía lo que estás estudiando’. La verdad es que ahora le agradezco porque descubrí que las ciencias exactas son mi hobby, mientras que las humanas son mi verdadera pasión”, reflexionó el hombre que le permite todas las noches salir a jugar a su niño interno arriba del escenario.

DÍA: domingo 21 hs

Lugar: Centro Cultural Puente Blanco

ENTRADA: 1.500 pesos

Redacción/MGE