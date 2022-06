Pablo Molinari presentó "Pequeñas cosas fundamentales"

En qué pensamos cuando nadie nos ve? Las cosas más insólitas que desarrolla el cerebro, sin permiso de su portador, son muchas veces vergonzosas y de poca lógica. Atravesar una sala y revelárselas a unas 200 personas requiere de un mayor valor: el de reconocer la estupidez humana. Luego, solo resta reírse de ella.

Pablo Molinari pisó una vez más la provincia para alegrarles el domingo a la noche a los puntanos. El humorista se presentó en la sala "Berta Vidal de Battini" con su stand up “Pequeñas cosas fundamentales” y dejó muchas buenas sensaciones.

El público se subió en una nave de pixeles e hizo un viaje vintage que transcurrió entre videojuegos de los 90 y las aventuras de la PlayStation. En un punto se cruzaron con supuestos policías futuristas que asesinan monstruos robóticos y que, por la calidad de resolución, requerían de una gran imaginación para definirlos. El acceso a las pilas, y su rol clave en los aparatos electrónicos de ese momento, fue el recurso utilizado por Molinari para reflejar, una vez más, una Argentina con la economía eternamente inestable.

“Los de clase media rebobinábamos los cassettes con una lapicera porque hacerlo con el walkman consumía mucha pila, que eran un cachetazo a la realidad en los 90”, reflexionó el influencer conocido en redes sociales como “Molinerd”.

La nave se mantuvo sin turbulencias durante toda la función, incluso cuando unos problemas técnicos atentaron con arruinar el clima de intimidad que ofrecía la cercanía de las butacas con el escenario y la habilidad del conductor de esquivar meteoritos y materia no identificada. El micrófono se cortó en varias oportunidades hasta que el humorista se decidió a cambiarlo, algo que podría haber generado un bache. Pero Pablo supo cómo mantener el clima e incluso lo usó a favor; a tal punto de que generó la duda sobre si fue intencional.

Finalmente, la nave vintage frenó en un rincón oscuro, pero no desconocido: el cerebro humano. Esas “dudas existenciales que no le podés contar a nadie” fueron tomadas para hacer chistes por Molinari, con tópicos sin sentido que, si bien no fueron la parte más hilarante de la noche, generaron debates entre las butacas.

Una sala a medio llenar pero con el entusiasmo y los alentadores asentimientos del público ante cada reflexión o recuerdo que contaba su interlocutor hicieron sentir a Pablo más que bienvenido. Lo manifestó al final del show, luego de revelarles que los humoristas suelen decir la típica frase “fueron un público maravilloso”, pero se retractan luego en el camarín.

Piratear libros de Google, prender fuego las radios con locutores que "pisaban" la canción cuando intentaban grabarlas en un casse-tte y los problemas de altura para salir en una foto fueron las ideas del público que llevaron a Pablo a decir que los residentes de la "República Independiente de San Luis" están locos.

MM