Los vecinos de la capital colmaron la primera feria ambiental

El renovado Paseo del Padre alojó la primera feria Expo Ambiente + Ciudad de la Municipalidad de San Luis. Los colores, la música y más de 30 feriantes conformaron una propuesta distinta en la tarde de este domingo en el Día Mundial del Medio Ambiente.

Los stands tenían productos de emprendimientos sustentables: entre algunos había mermeladas caseras sin químicos, cosméticos con materia prima natural, plantas, artesanías tejidas y otras producidas con materiales reciclados.

"Me parece buenísimo que haya una feria sustentable, porque son sumamente necesarias. Prefiero el trabajo manual a comprar un artículo industrial. Además, hay que darle valor a un producto hecho por alguien con amor. En general, quienes hacemos este tipo de cosas amamos lo que hacemos", expresó la artesana Alejandra Botelli, quien es dueña del emprendimiento Ale Nahir de productos tejidos para bebés, almohadillas térmicas y dispensers reutilizables, entre otros.

Los vecinos de la ciudad se sumaron al EcoCanje, iniciativa de la Municipalidad de la ciudad de San Luis que consiste en llevar 15 productos reciclables a cambio de un plantín y bolsas de tela y para la basura. Esta vez, el intercambio también incluyó chips de restos de poda y un lápiz plantable; además, quienes realizaban el canje participaban del sorteo de un monopatín eléctrico, entre otros premios.

"Es la primera feria ambiental y la verdad es que estamos sorprendidos por la cantidad de personas que vinieron. Siempre digo que si la gente no responde o no nos acompaña, estas actividades no valdrían la pena. Es para toda la familia, porque es un evento muy variado", contó ayer la subsecretaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, Luisina Casale.

En el evento también hubo diferentes propuestas de la Comuna, como el espacio "Ríe" para los más chicos y un stand para la adopción y tenencia responsable de mascotas a cargo del refugio de animales dependiente de Zoonosis.

"Fue una muy buena jornada, se entregaron animales en adopción; son todos cachorros y gatitos, pero tenemos un par de adultos también. Hemos conseguido muchas familias comprometidas con la tenencia responsable y es una jornada muy exitosa para Zoonosis", expresó ayer la subsecretaria de Control Ambiental, Mariana Gutiérrez. Alrededor de las cinco de la tarde habían dado unas 10 mascotas en adopción.

"Habitualmente los domingos en esta feria no hay puestos ocupados, así que es una muy buena convocatoria. Además, el día acompañó espectacularmente bien, porque no hubo viento", expresó Nora López, quien acompañó a su amiga, quien vendía artesanías en cerámica del emprendimiento Munay.

Restauración ecológica en La Florida

El gobierno provincial realizó una restauración ecológica en la Reserva Florofaunística de La Florida, que consistió en la plantación de 500 árboles en 10 hectáreas que habían sido afectadas por incendios forestales. También liberaron dos águilas moras que fueron rehabilitadas. Participaron unas 100 personas.

Esta actividad fue parte de la agenda semanal que organizó el Gobierno por el Día Mundial del Medio Ambiente. Hoy presentarán la red de alianzas estratégicas para la forestación de 1 millón de árboles en el territorio de la provincia.

Redacción/MGE