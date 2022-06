Realizaron un concierto homenaje por los 40 años de la Guerra de Malvinas

Este 2022 se cumplieron 40 años de la Gesta de Malvinas. Si bien el 2 de abril hubo actividades, la banda de música de la V Brigada Aérea llamada "Teniente Aviador Origone" se adhirió a una iniciativa que se realizó en simultáneo en gran parte del país. Es por eso que brindó un concierto homenaje en el teatro de la Casa de la Cultura para algunas escuelas y excombatientes. Lo transmitieron en vivo por streaming en plataformas virtuales y por Radio Nacional.

"El repertorio abarcó marchas militares, pero también nuestra música como el folclore para destacar nuestros valores patrios y que los chicos tengan conocimiento de la cultura popular, que a veces con el tiempo se pierde o se olvida", explicó Gerardo Macini, el director de la orquesta. El cancionero inició con algunas autóctonas como "La Calle Angosta", "El Chulengo" y "Caminito del Norte", y después continuó con la "Marcha Aeronáutica", "Bautismo de Fuego", "Halcones sobre Malvinas", "La Marcha de Malvinas" y "La Marcha de San Lorenzo", entre otras.

De la actividad participaron funcionarios y cuatro escuelas: "Remedios de Escalada", "Leonardo Da Vinci", "Gaspar Di Gennaro" y "Juan Llerena", conocida como "La Normal". Los organizadores llevaron banderines con los colores de la Bandera Argentina. El público los agitó, de pie, cuando escuchó las canciones relacionadas al conflicto bélico.

"Vinimos con las promociones de los sextos A y B, los chicos todo el año estuvieron haciendo tareas relacionadas a la guerra y les gustó mucho haber venido. Lo disfrutaron", sostuvo Ana María Vallejos, una de las docentes de la escuela "Remedios de Escalada".

Fueron tres los excombatientes invitados que escucharon atentos el concierto, pero luego uno de ellos subió a contar su historia. Fue Víctor Gatica, veterano de guerra que pertenece a "Puntanos del Sur", quien fue el único sobreviviente de la explosión de un avión en pleno enfrentamiento en las islas. "Para mí siempre es un placer 'malvinizar' y contar lo que pasó. Estamos hablando de hace 40 años atrás cuando la comunicación no era como es ahora, entonces nuestras familias podían enterarse un mes después de lo que nos pasaba. Yo estuve muy herido y pude salir de esos trozos de avión que quedaban, pero todos mis compañeros murieron. Estuve ocho días internado con un gran porcentaje de mi cuerpo con incapacidad y tenía solo 20 años", destacó el hombre. Luego, remarcó que muchos años sintió angustia por no haber auxiliado a sus amigos. "Me sentí muy egoísta y lo trabajé en psicoterapia, el profesional me dijo que fue un reflejo de supervivencia", aseguró.

Los niños y adolescentes que escucharon su relato mostraron mucha atención y concentración en sus rostros. Luego de la disertación de Gatica, lo aplaudieron de pie y, una vez finalizada la actividad, muchos le pidieron tomarse una foto. "Es un héroe, él y todos los que quedaron y los que volvieron de la guerra", dijo Luka Lino, un alumno de la "Gaspar Di Gennaro".

MM