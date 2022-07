Hilda Pedroza presenta "Quién me quita lo bailado", su libro de historias

Como una forma de dejar algunas historias a su descendencia, Hilda Pedroza escribió un libro repleto de anécdotas sobre su niñez, su juventud y su adultez que quedará para que sus nietos y bisnietos conozcan los momentos memorables de su vida. Con 83 años, la escritora se decidió a recopilar sus experiencias en su primer libro “Quién me quita lo bailado”, que presentará hoy a las 20 en el Centro Cultural de Juana Koslay, en Avenida del Viento Chorrillero 2574.

Poco amiga de los actos formales, Hilda decidió que la presentación será corta, pero incluirá una breve entrevista que le realizará Viviana Bonfiglioli, su profesora de taller literario desde hace una década. Además, algunos de sus compañeros leerán unos textos cortos del libro; Julieta Calderone recitará un poema que le escribió a Hilda cuando cumplió 80 años llamado

“Desobediente”, un texto que, según la escritora, la describe a la perfección y por eso lo integró al libro como prólogo de esta primera edición. Como final, Griselda Guerrero interpretará algunas canciones.

“A mí me gusta contar cosas, más que escribir poemas o novelas. Soy una contadora de vida y a mis compañeros les gusta mucho escucharme y leerme, por eso ellos me incentivaron a realizar este trabajo. La verdad es que me sorprendió la cantidad de libros que, sin que lo haya presentado aún, ya tengo vendidos. Es un alegrón muy grande para mí porque significa recibir todo el afecto de los demás, siento que les importo”, manifestó.

“El cine que me inculcó mi madre y sus historias me llevaron a vivir más vidas de las que tenía", Hilda Pedroza.

“Quién me quita lo bailado” contiene unas 160 anécdotas de la vida de Hilda. Muchas son historias de su infancia donde recuerda viajes eternamente felices con su madre por diferentes pueblos de San Juan, la provincia que la vio nacer. “Mi mamá era una adelantada para su época, hablo de la década de 1940, antes de que ocurriera el terremoto de San Juan. Ella iba con una camioneta llevando un proyecto de cine a diferentes lugares donde hubiese una pared blanca y un lugar para sentarse. Tenía 5 años”, recordó entre risas.

Aficionada a la lectura, Pedroza pasa muchas horas de su día sumergida en las historias que los libros le entregan y aunque la literatura la apasiona confesó que para la escritura es un poco perezosa, pero le gusta contar. “Ahora establecí una gran amistad con mi celular —aseguró—, al que antes no amaba, porque tiene una función de dictado por voz, así que yo le hablo y él escribe; luego lo paso a la computadora y lo corrijo, porque a veces escribe disparates, aunque vale la pena”.

Si bien este es su primer libro, Hilda tiene muchos cuadernos escritos en los 10 años que lleva en el taller de Viviana. Además, ha publicado algunos textos en revistas locales, sobre todo en España, donde vivió varios años.

En su vida contabiliza 53 mudanzas, vivió fuera del país y también en otras partes de Argentina. Ahora lleva 25 años en San Luis y hoy puede decir que esta provincia es su lugar en el mundo.

Redacción/MGE