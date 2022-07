El lenguaje explosivo de un diputado y sus consecuencias

El diputado de Unidos por San Luis, “Charly” Pereira, se ha autoproclamado como un guardián del idioma español, al haber presentado un proyecto para prohibir el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas puntanas, un movimiento que, sin embargo, corre alto riesgo de ser un paso en falso, ya que no se puede prohibir lo que no existe, debido a que esta forma de expresión no está instituida en la provincia. Pero más allá de esta torpeza de técnica legislativa, lo que parece que mejor le sale a Pereira es el lenguaje explosivo, no sin acarrearle reacciones y consecuencias.

En la sesión del 15 de junio de la Cámara de Diputados, cuando se debatió sobre la asunción de diez nuevos fiscales adjuntos, y haciéndose eco de acusaciones por supuesta falta de probidad e idoneidad, Pereira empezó a acelerar con su incontinencia verbal y no paró hasta derrapar e irse al pasto.

Afirmó que se habían designado “a amigos y empleados del poder” y calificó a los profesionales de “chorros, ignorantes y estafadores”. “Amigos del ministro Filomena que le servían café ahora son los titulares del poder punitivo del Estado”, dijo, entre otras lindezas proferidas gratuitamente y sin ningún argumento.

Semejante andanada de descalificaciones no pasó desapercibida por decenas de abogados y abogadas, quienes en la última semana elevaron una nota firmada a la Presidencia de la Cámara de Diputados de San Luis en la que exigen que el diputado se retracte públicamente de sus dichos.

“El doctor Pereira, quizás guiado por el fervor de su propia alocución, ha empleado términos impropios para un representante de la población, elegido por el voto popular, en un recinto en el que debe prevalecer el debate respetuoso en pos del bien común, más no la descalificación de sus propios colegas como elemento de propaganda política, como herramienta de desprestigio absolutamente intencionada y maliciosa”, dice con dureza el escrito.

Los abogados citan además el artículo 136 del reglamento interno de la Cámara de Diputados, que establece que “son absolutamente prohibidas las alusiones irrespetuosas y las imputaciones de mala intención y/o de móviles ilegítimos e injuriosos hacia la Cámara de Diputados, a sus miembros o terceros”.

En una entrevista concedida hace pocos días a FM Ciudad, Pereira esgrimió una defensa muy curiosa para justificar sus descalificaciones: “Reafirmo lo que digo. Hay un desconocimiento del derecho y de la Constitución, los diputados tenemos inmunidad de opinión, no podemos ser molestados por nuestras opiniones”. Inaudito.