Desde el coaching podemos decir que un juicio es un pensamiento que nos puede sumar hacia el futuro de una manera cautelosa, pero si confundimos un juicio con una afirmación puede suceder que nos limite de oportunidades. Por eso es importante reconocer los juicios que nos cierran posibilidades y saber que el juicio siempre vive en la persona que lo formula.

Cuando desconocemos lo que sucedió de un hecho en particular tenemos la aptitud de explicar, crear o imaginar tratando de armar desde nuestra cajita mental nuestra propia historia, y esto es justamente lo que se denomina "juicios". Para darnos cuenta citaremos un ejemplo: cuando estamos conversando con una amiga y nos relata lo que le sucedió en su salida con aquella persona que conoció hace días, en ese momento en nuestra cabeza tenemos la posibilidad de armar el resto de la historia que nos está faltando o directamente preguntar y aclarar lo que nos hace falta saber para completar esa información y dar nuestra opinión sobre el tema.

Existen juicios que de alguna manera nos cierran o nos abren posibilidades, eso va a depender de la forma en la que pensemos o interpretemos en nuestra mente esa situación. A modo de ejemplo, juicios que abren son: "Soy una persona optimista", "soy divertida", "me veo muy bien". Juicios que cierran: "Soy pesimista", "soy callado", "soy indeciso" y "por esos motivos me cuesta relacionarme en pareja".

¿Cómo cambio los juicios que me cierran posibilidades? Lo que en realidad sucede es que cuando pensamos en ellos hay que decir que no hay juicios buenos ni juicios malos, pero su efecto en nosotros dependerá de la mirada que le podamos dar; es decir, si a partir de estos tomamos decisiones y cómo actuamos hacia el mundo en relación a ellos. Si nos situamos en el ejemplo de que en nuestra pareja nos comentan que existe una infidelidad pero no tenemos hechos que den por segura esta situación, ¿qué decisión tomaríamos?

Si tenemos una situación donde considero que mi compañero de equipo de vóley me faltó el respeto, ¿qué pasaría si él opina lo contrario? Es importante entonces reconocer que detrás de lo que hacemos siempre existirán juicios, porque estamos acostumbrados a formarlos hasta de manera inconsciente, que de cierta forma reflejan nuestra experiencia, historia y cultura.

Debemos tener claro no confundir y tomar a los juicios como afirmaciones, porque hay una tendencia a escuchar y hacer de ellos como si fueran verdades, no como opiniones. Nuestra tarea es identificar los juicios que nos cierran posibilidades y tener la capacidad de cambiarlos.