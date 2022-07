Realizaron una audiencia en el Concejo por el arbolado urbano

En el Concejo Deliberante de San Luis este miércoles se escucharon las propuestas que vecinos y representantes de organizaciones sociales, entre otros actores, acercaron a la audiencia pública sobre el arbolado urbano. Aseguran que esta iniciativa nace como aporte para ahondar y continuar trabajando en un proyecto que se tratará en el organismo.

En el acto participaron concejales de la ciudad, funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad, representantes del Programa Institucional Transdisciplinario Socioambiental (Pitsa) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), la Asociación para la Preservación y Difusión del Patrimonio Cultural y Natural de San Luis (Pircas), el Colegio de Ingenieros Agrónomos de San Luis y vecinos de la capital provincial.

La concejala Daniela Serrano fue la encargada de encabezar la audiencia junto al concejal Alejandro Cordido, ambos del Frente Justicialista de Todos. En su exposición, Serrano hizo hincapié en lo importante que es convocar a la comunidad en general para exponer el asunto del arbolado.

"Estamos muy contentos y contentas de poder celebrar esta audiencia pública. Para nuestra institución es una metodología de trabajo novedosa. Han sido celebradas muy pocas audiencias y por asuntos específicos. Nos parece que el tema del arbolado público demandaba una instancia participativa", afirmó.

Señaló que es la primera que se lleva a cabo sobre este tema en particular, pero esperan poder continuarlas y escuchar a los vecinos y vecinas de la ciudad. Los ediles aclararon que todas las sugerencias y aportes hechos en esta instancia serán tomados en cuenta para la discusión, ejecución y planificación de una norma.

En torno al contexto en el que se hace esta reunión organizada por el Legislativo municipal, la edil expresó: "Sabemos de los antecedentes normativos en relación al derecho de gozar de un ambiente sano, equilibrado y el deber de preservarlo. Eso está en nuestra Constitución nacional y provincial y en la Carta Orgánica Municipal, que prevé la participación y formación de un consejo asesor ambiental".

"Necesitamos estar a la altura de las circunstancias en la gestión del arbolado, y para ello es fundamental la articulación", agregó y recordó las diversas ordenanzas e instrumentos legislativos municipales sobre el tema, como las que tienen relación con la protección de los ejemplares y la creación de organismos reguladores y áreas protegidas.

Cordido destacó la posibilidad de realizar una audiencia sobre este tema en San Luis. "La participación de nuestra comunidad ha sido un pedido de nuestros compañeros y compañeras en el análisis del arbolado, o al momento de tener que reemplazar algún ejemplar. También en la proyección de políticas públicas, tanto para ordenanzas como para la aplicación cotidiana. La norma que logremos obtener, que sea una que realmente contemple las necesidades de todos y todas", afirmó.

Una de las mayores inquietudes que presentaron los vecinos y vecinas que expusieron ayer en el Concejo Deliberante fue la falta de árboles en zonas específicas de la ciudad. También solicitaron tener en cuenta la dimensión de las veredas y calzadas para la adecuada forestación de esos espacios.

Adriana Lucero manifestó: "Quisiera mostrar la importancia que tiene el arbolado para nosotros. Ando a pie, porque no me alcanza para pagar el colectivo, y como camino, una de las necesidades que tenemos es el arbolado. Hago changas en el centro, cuando vengo no me cuesta, pero cuando vuelvo a mi casa imagínense en pleno verano, con 30 grados de calor al mediodía y caminar cuatro o cinco cuadras que no tengan un árbol".

Ana Cecilia Tula, de la Asociación Pircas, señaló que los árboles de la ciudad deben ser entendidos como bienes públicos y comunitarios. "La necesidad de la selección de las especies a implantar en los diferentes espacios se debe efectuar teniendo en cuenta los factores limitantes de la ecofisiología del árbol, la calidad de la planta, y su adaptación al suelo y clima de la ciudad. También la orientación de calles y veredas, para minimizar los daños a la infraestructura adyacente", afirmó.

Aseguraron que todas las propuestas y sugerencias que se realizaron ayer en la audiencia pública se sumarán como anexos al proyecto de normativa sobre el arbolado público que abordará el Legislativo municipal.

Serrano recordó que los miércoles a partir de las 10 de la mañana se reúne la comisión y los y las interesados en aportar al proyecto podrán acercar sus aportes e inquietudes.