ARA San Juan: familiares de marinos apelarán el sobreseimiento a Macri

El abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan y querellante en las causas que se originaron tras el hundimiento del submarino, calificó como "grotesco" el sobreseimiento al expresidente Mauricio Macri en la investigación que se sigue por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas. Y adelantó que apelará la decisión dictada por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires.

"Es una resolución sustentada solo en lo que dice la defensa de Macri, desconociendo toda la prueba. Se trata de un fallo con características grotescas", señaló Tagliapietra.

En una resolución que lleva las firmas de los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, la Cámara Federal porteña sobreseyó este viernes al expresidente y a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gobierno en el marco de la causa en la que se los investiga por supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, informaron fuentes judiciales.

Cuando no son los jueces de la Corte que Macri puso por decreto, son los de Casación que jugaban pádel con él. Cuando no son los Camaristas que trasladó ilegalmente, son los jueces que entraban a escondidas a la Rosada. No lo sobresee la Justicia: lo salvan sus amigos (Martín Soria - ministro de Justicia y DDHH de la Nación)

"Haremos el camino que nos toque hacer y apelaremos este fallo ante la Cámara de Casación y la Corte Suprema", apuntó Tagliapietra, quien representa en esta causa a 11 familiares de los marinos del sumergible hundido en noviembre de 2017.

En este sentido, el letrado señaló que durante todo el expediente se "recolectó mucha prueba" en torno al espionaje ilegal que se llevó a cabo sobre los familiares, y consideró que, pese a eso, el fallo en vez de requerir que se "continúe investigando" dio un sobreseimiento para todos los implicados.

Foto: NA.

"Hubo seguimientos personales, fotografías, videos, escuchas acerca de qué le íbamos a plantear al Presidente antes de una reunión. La resolución está desajustada a derecho. Desconoce toda la prueba del expediente", remarcó.

A su vez, el abogado querellante coincidió con el ministro de Justicia, Martín Soria, quien resaltó que al expresidente Macri "no lo sobresee la Justicia", sino que "lo salvan sus amigos".

El abogado querellante hizo hincapié además en el hecho de que la notificación del fallo la recibieron "justo" el último día antes de comenzar la feria judicial. "Esto pinta de cuerpo entero lo que es la actuación de estos jueces", indicó.

Isabel Polo, la hermana del tripulante del submarino ARA San Juan y cabo primero de la Armada Daniel Alejandro Polo, indicó sentir "bronca y decepción" tras el sobreseimiento del expresidente.

"Confirmo que la justicia existe solo para algunas personas, y no precisamente para los pobres. Siento una profunda mezcla de bronca y decepción. Era lógico que estos jueces iban a favorecer a Macri, son sus amigos. De todos modos, vamos a apelar, esto no puede quedar impune", puntualizó.

