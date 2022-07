Ezequiel Verona presenta la muestra "Beso la sombra india"

A través de la transferencia de imágenes, Ezequiel Verona busca acercar memoria y con ella el dolor de aquellos pueblos originarios en los que sus vidas e identidades fueron sometidas al escrutinio de la elite de Buenos Aires en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata hace 120 años. Deshumanizar es la forma más fácil de apropiarse de las tierras del otro, razona el artista que entre las sierras de Comechingones encontró el fantasma de una tragedia que busca sacar a la luz para sanarlo con un beso a la sombra india.

Durante un mes podrá verse la muestra de Ezequiel, “Beso la sombra india”, en las Grutas de Hinti Huasi. A la exposición la componen 17 imágenes extraídas del archivo histórico del Museo de La Plata y transferidas a unas placas de cemento blanco, material que le recuerda a los cuarzos que nacen en las sierras puntanas. Las fotografías datan de los caciques y las familias que fueron trasladados y expuestos en el espacio cultural luego de la Campaña del Desierto, encabezada por Juan Manuel de Rosas, en 1833.

El artista especializado en escultura, quien vive en Buenos Aires pero tiene a su familia en la Villa de Merlo, relató: “La muestra me surgió en San Luis. Mi abuela era tehuelche y si bien mis raíces no son puntanas, las sierras de Comechingones me despertaron ese fantasma y terminé llegando a la historia de estos caciques que fueron deshumanizados y que muchos de ellos murieron en esa especie de zoológico humano”.

“Beso la…” fue realizada durante 2019 y expuesta a comienzos de 2020 en Casa del Poeta. Sin embargo, a causa de la pandemia, nuevamente las transferencias de los integrantes del pueblo originario argentino quedaron cautivas; contrario a los deseos de su creador, quien quería evitar que la historia, y la memoria de estas familias, fuera olvidada. Dos años después la muestra vuelve a ver la luz y su creador espera que siga girando por los distintos espacios culturales de la provincia.

Para agendar

De lunes a domingo.

De 10 a 17.

En las Grutas de Hinti Huasi.

Entrada: Gratis.

“Me gusta que mis piezas tengan un vínculo de reflexión y no solo un sentido estético, sino uno más ligado a la memoria y de revivir un poco del drama y la tragedia; que no sea solamente un hecho estético, sino que logre generar angustia”, explicó.

En la búsqueda de apelar a la conciencia, las piezas están acompañadas de relatos verídicos de la Campaña del Desierto escritos por los periodistas e historiadores sobre cómo vivían aquellas familias que recién a partir de 2012, y varias generaciones después, pudieron recobrar el derecho a sepultar los restos de sus parientes asesinados en ese período.

“Cuando vi todo esto sentí que mis orígenes estaban perdidos, hasta mi propia abuela no los tenía. Para mí fue muy importante llevar a cabo esta idea de revivir el trauma y que el espectador lo pueda sentir”, reflexionó Ezequiel, al igual que el hombre recién salido de la caverna, como el de la alegoría de Platón, quien encontró la verdadera forma que les daba vida a las sombras: el sometimiento de la identidad.

Redacción/MGE