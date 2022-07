Marita Londra vuelve con su música y se presenta en Villa Mercedes

De origen entrerriano, pero de corazón puntano, Marita Londra invita con su repertorio a un viaje que recorre todo el mapa musical argentino. En su canto, muy rico en formas rítmicas y cualidades estilísticas, la gente —afirmó la artista— se encontrará con la música de raíz criolla. Sola, pero siempre acompañada de su guitarra y su cuatro venezolano, Marita vuelve a cantar ante el público de San Luis después de mucho tiempo en un recital que dará este sábado a las 22 en Mandala, ubicada en Tucumán 1168, de Villa Mercedes.

La cantora vive ahora en Traslasierra, Córdoba, aunque visita asiduamente San Luis, la provincia en la que se radicó cuando tenía 20 años. Fue a principios de la década de 1990 cuando José Luis Castiñeira de Dios la eligió como la voz solista de su obra musical “Canto al pueblo puntano”.

Después de eso, Londra se adentró en la escena musical de San Luis por muchos años. “Tengo familia en tierras puntanas y mi corazón se reparte en varios lugares”, dijo entre risas. Para deleite de sus seguidores, Londra se presentará el 6 de agosto en la capital en un recital íntimo que dará en un local de la calle Justo Daract. Mientras tanto, manifestó que en Villa Mercedes hará un recital con canciones que forman parte de su repertorio y presentará algunas nuevas, compuestas en este último tiempo.

Para agendar

Hoy a las 22

Mandala, Tucumán 1168 de Villa Merdedes

Entrada: gratis

Marita contó que desde muy pequeña se interesó por la música. “Me subí al escenario por primera vez a dar un recital a los 14 años, en Gualeguaychú. Muchos artistas me cautivaron en ese entonces", reconoció la cantante que mencionó a Mercedes Sosa y Ramona Galarza entre sus preferidas. También por ese entonces seguía a poetas como Jaime Dávalos, Manuel Castilla o "Cuchi" Leguizamón.

"Luego escuché otras músicas y otros artistas que me emocionaron y aún me emocionan, y de todos ellos seguramente, como es natural, me haya influenciado o inspirado para seguir en este camino”, describió la autora, quien dijo sentir el mismo amor cuando se adentra en una tonada, una chamarrita o un huayno.

A Marita proyectos no le faltan para continuar con su carrera. A fines de julio hará otro regreso importante para ella, cuando cante en Entre Ríos, su provincia natal. "También voy a realizar un video con algunas canciones que debo grabar. No estoy haciendo radio en vivo, pero aún se difunde ‘El escuchado’ en una radio online de La Plata, con programas que estaban grabados", comentó.

Los días de invierno de Marita en Traslasierra transcurren para adentro y compenetrada con la serenidad del paisaje. "Leo, ensayo, me gusta estar informada de la actualidad política del país y el mundo y escucho últimamente música turca. Me cautiva un instrumento que se llama saz o baglama, y lo disfruto mucho”.

Sobre sus planes a futuro con la música, manifestó que trata de vivir el hoy, pero hace planes. "Algunos son realizables y otros son más lejanos, aunque confío en que nada es imposible”.

Redacción/MGE