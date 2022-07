Cristian Balmaceda ganó y logró récord de circuito en San Juan

Fue especial por muchos motivos. Debut en “la” distancia —maratón—, triunfo en la general, récord de circuito y un ritmo promedio mejor de lo planificado. Pero a lo largo del recorrido hubo algo aún más movilizante para Cristian Balmaceda. “Elegí que mi primer maratón fuera acá, en San Juan, porque en este lugar pasé muchos veranos, también algún que otro invierno. Venía mucho a visitar a mis abuelos en vacaciones y este triunfo es dedicado a ellos porque acá viví momentos muy lindos”, contó, con la voz entrecortada, minutos después de la premiación. Y continuó: “Mientras pasaban los kilómetros también pensaba en mis viejos y en todos los que están haciéndome el aguante siempre”.

“Rulo”, tal como todos le dicen en el ambiente del atletismo, sorprendió a todos y se quedó con la victoria en la 6ª edición de la Maratón Internacional de San Juan. La carrera unió a lo largo de los 42K el Dique Punta Negra con el Teatro del Bicentenario y el villamercedino la completó en 2h34'04", marca que se convirtió en récord del circuito. El segundo y tercer lugar de la general lo ocuparon dos atletas locales: Esteban Las Peñas y Fernando Ripalta, a 4'33" y a 18'25" respectivamente del villamercedino.

—¿Esperabas esta victoria o solo se dio sin pensarlo?

—Yo siempre apunto mucho a bajar los tiempos y si viene acompañado con un podio mucho mejor. Pero acá gané la general y en mi debut en maratón. Fue todo muy fuerte.

—¿Cuándo te pusiste esta distancia como objetivo?

—El año pasado estuve trabajando para la maratón, pero después no se concretó. En este 2022 me puse a la maratón como meta y la venía preparando hace como seis meses. Estoy muy feliz porque muchas personas son parte de este resultado, al ayudarme para poder entrenar, ya que uno labura entre 8 y 10 horas por día. Durante toda la carrera también pensé en eso.



— ¿Cómo la planificaste?

— La idea era venir a correr a un ritmo de 3'40". Programé la carrera para eso. Al principio, con la irregularidad del terreno, lo pude mantener a 3'37". Quería llegar al 32K a ese paso y lo logré. Los últimos 10K iba a intentar bajarlo y lo conseguí porque corrí a 3'30", 3'33"; y me dio un promedio final de 3'36". El circuito fue hermoso. Apenas largábamos teníamos unas cuestas y bajadas, entre medio de la montaña. Después ya fue más llano y bastante rápido.

—¿Siempre lideraste? ¿En qué momento sentiste que no se te escapaba la victoria?

—De entrada salí solo y en el 10K me tomaron otros dos atletas y uno pasó adelante. En el 15K alcancé al líder, lo superé y desde ahí corrí solo en la punta. Más adelante me dijeron: ‘mantené el ritmo que le llevás como un kilómetro al segundo’, y apreté aún más. En los últimos kilómetros empecé a caer que el triunfo era posible y estaba algo emocionado. Cuando vi el arco de llegada fue una felicidad enorme. Mi reloj me marcó 2h33'15" en 42,5K, pero el tiempo oficial fue 2h34'03".

Cristian es hermano de Seba Balmaceda, quien tiene la mejor marca histórica sanluiseña en Maratón: 2h26'08".

—¿Cómo fue el instante al cruzar la meta?

—Vine con mis viejos. Estoy agradecido a ellos porque siempre me apoyan. Me estaban esperando en la llegada, súper emocionados. Además había corredores del Villa Mercedes Running Team, de Santi Wendel Run, del Seba Balmaceda Running Team. Todos alentándome y gritándome en la parte final. Sentí una energía tremenda.