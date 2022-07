La cuarta fecha del provincial de karting fue con suspenso

El Campeonato Provincial de Karting cerró el cuarto capítulo de la temporada en el kartódromo "Juan María Traverso", dentro del autódromo "Rosendo Hernández", con más de 90 máquinas y buen espectáculo en pista. Aunque la acción continuó una vez finalizada la competencia, luego de la verificación técnica, las autoridades de la Federación Regional de Automovilismo Deportivo informaron que las categorías 150 Cadetes, Menores, Mayores y Graduados están en suspenso hasta que se analicen algunos elementos durante la semana.

Todo el inconveniente se originó con el pedido de los técnicos deportivos designados para esta oportunidad, ellos determinaron que iban a medir las tapas de cilindro.

Este procedimiento se denomina cubicar y se utiliza para determinar la relación de compresión que tiene un motor.

Al no contar con los elementos indispensables, se les pidió a los tres primeros de cada categoría que precinten sus tapas que iban a ser revisadas en un lugar idóneo. Pedido al que no todos los pilotos, sobre todo los que son de otra provincia, accedieron. Algunos motoristas no tuvieron inconvenientes y es por eso que recién mañana o pasado se sabrá cómo quedaron las finales de las divisionales antes mencionadas.

Por lejos la más nutrida. La categoría Varilleros debió disputar dos series por la cantidad de máquinas en pista. Foto: Marcelo Lacerda.

Antes de la técnica, hubo finales y allí los vencedores en cada una de las divisionales fueron: en la categoría Escuela se destacó Esteban Gatica, en Promocional Benjamín Quarin, en Menores Agustín Rinaudo, en Cadetes Emiliano Andrada, en Senior 2T Sebastián Vanella, en Graduados Mauricio Azcurra, en Varilleros Master Nicolás Gatica, en Mayores Cristian Reyero, en Internacional Juan Cruz Vizcaíno y en Varilleros Estándar, que desarrolló dos finales, Gabriel Parnisari y Alexis Cano.

Graduados en duda. En la pista ganó Mauricio Azcurra de punta a punta. Foto: Marcelo Lacerda.

Uno de los que más festejó fue Vizcaíno, el joven piloto de la Internacional está confirmado como ganador.

"Estoy muy feliz, hace mucho tiempo que venía buscando esta victoria, que se dio por fin. Ahora espero que cambiemos la racha", sentenció Juan Cruz.

El resto de las categorías tendrán su definición en el transcurso de la semana.