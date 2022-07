Jorge Araujo se presenta en Villa Mercedes

Un terreno vacío, sin agua, luz ni gas, con solo las sierras de fondo y el pasto en sus pies encontró Jorge Araujo en 1997 cuando visitó San Luis y decidió emprender en Los Molles. El exbaterista de Divididos, actual de La Gran Martell, entre otros proyectos, se enamoró de la Costa de los Comechingones hace más de veinte años y en la actualidad decidió recomponer aquel espacio que encontró olvidado para formarlo como su segundo hogar.

Desde el pueblo, Araujo tiene tiempo y espacio para trabajar, componer, ensayar y seguir con sus proyectos, aunque siempre vuelve a Buenos Aires y a las giras que lo llevan en solitario o formato banda por varios puntos del país.

Con un estilo que lo conquistó en épocas de encierro pandémico, se presentará mañana en Villa Mercedes junto con "Fermentando canciones", un show que se desprende del EP que grabó durante 2020 y lo vinculó con su faceta más íntima, le mostró nuevas herramientas de trabajo y le devolvió los años jóvenes que encontró cuando comenzó a incursionar en la música.

El concierto será a las 22:30 en Stone Bar, ubicado en Lavalle 401, y estará sobre el escenario junto a sus colegas y amigos Pilar Ezcurra, Zaira Gallo y Nahuel Krekac. La entrada cuesta 600 pesos.

La próxima semana, el artista se presentará en la cervecería Dos Venados, en la Villa de Merlo.

Abierto a encontrarse con nuevas y novedosas herramientas de trabajo, sin correrse de su espíritu rockero, Araujo dará su show con una guitarra, una loopera y una nPad, una batería electrónica de industria nacional que conoció durante el 2020 y tomó como propia.

Para agendar:

Sábado a las 22:30

Stone Bar, Villa Mercedes

Entrada: 600 pesos

"Decidí sobrellevar la inactividad que me trajo la pandemia, indagué en páginas de internet y me encontré con este magnífico instrumento que cuenta con un banco de sonido y un sistema de pedales, difícil de explicar con palabras pero deleitable para los oídos. Me sirvió mucho cuando volví a presentarme en vivo, al momento en el que los bares contaban con capacidad limitada", recordó el baterista, quien dejó su sexteto armado en Buenos Aires para las presentaciones en la gran ciudad y se mueve en el interior con el cuarteto que invitó a Villa Mercedes o también en modo solista.

Araujo cuenta con treinta años de carrera musical y pasó por diferentes proyectos conocidos y otros, no tanto, siempre vinculado con la batería. Durante los últimos dos años, sintió que le llegó el momento de volver a sus inicios y no dejar el instrumento de lado, pero sí darse el espacio para encontrarse con otros, como la guitarra.

"Siento que retomé, que volví a reconectarme con el principio. La nPad me dio la oportunidad de disfrutar de otros sonidos nuevos, como también de incursionar en estilos diversos. Me siento muy bien acompañado con ella en la intimidad como en el escenario, y eso lo demuestro en cada presentación", expresó el artista, al que lo une un gran cariño con San Luis y su gente.

"En mi juventud visitaba mucho la Villa de Merlo, precisamente Piedra Blanca, tenía amigos que me esperaban y nos divertíamos. Un día me di el gusto de comprar un terreno en Los Molles y empezar a equiparlo de a poco. Hoy ya cuento con un lugar cómodo que me da el privilegio de trabajar desde acá", concluyó Araujo.

