Violencia machista en el Senado

Un episodio que pasó casi de-sapercibido en la sesión del jueves en el Senado de la Nación mostró una actitud violenta y machista del mendocino Alfredo Cornejo, de Juntos por el Cambio, quien insultó a la legisladora Juliana Di Tullio, del Frente de Todos, sin que esta lo notara.

La senadora era la miembro informante del oficialismo sobre el proyecto de moratoria previsional. Mientras hablaba, le pidió silencio a Cornejo, quien la interrumpía constantemente. "Escuche, porque esto también va a ser beneficioso para los mendocinos y las mendocinas".

Allí, el exgobernador mendocino dijo: "Dejá de chicanearme, boluda. Me estás boludeando". Di Tullio no lo escuchó, pero dos de sus colegas sí.

El insulto del mendocino de-sembocó en una cuestión de privilegio en su contra acusándolo de "machirulo". El recurso lo pidió la puntana María Eugenia Catalfamo, quien junto a su par de Tierra del Fuego, María Eugenia Duré, habían oído las expresiones de Cornejo en plena sesión.

"Yo no me puedo callar, y no me quiero callar, al ver una situación de violencia contra una compañera", dijo la puntana. "Le quiero pedir a Cornejo que pida perdón, todos estamos a tiempo. Aunque lo niegue, fue lo que vimos varias compañeras. Es tiempo político que nos humanicemos con el otro".

Duré lo reprendió por ni siquiera mirarlas a las caras cuando hacían esos planteos acusatorios. Y señaló que la violencia simbólica contra mujeres es algo "recurrente" en Cornejo. "Compañeras diputadas ya habían hecho una denuncia en su contra por violencia machista", dijo la que representa a la provincia más austral del país. También repudió sus recientes dichos periodísticos sobre la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, a quien el radical tildó de "psicópata".

No hubo respuesta de Cornejo, que se quedó en silencio ante los planteos.