Máxima tensión en Reino Unido: Johnson renunció al cargo de primer ministro

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció este jueves su renuncia luego de que una avalancha de dimisiones en su gabinete luego de que varios escándalos éticos se hicieran evidentes y que ya no tenía el apoyo de su partido Conservador; lo cual provocó que fuera incapaz de gobernar.



Luego de aferrarse al cargo durante dos días, el dirigente que sacó al Reino Unido de la Unión Europea (UE) y que lo condujo durante la pandemia de coronavirus y la guerra en Ucrania admitió que su partido ya no lo quería como líder.



"Está clara la voluntad del Partido Conservador de que debería haber un nuevo líder y por lo tanto un nuevo primer ministro", dijo Johnson, que asumió hace casi tres años, en una breve declaración frente a su residencia oficial en Londres.



El político de 58 años, sin embargo, dijo que renunciaba como líder conservador de manera inmediata, pero que seguirá como premier hasta que su partido elija a su sucesor y agregó que la semana próxima se anunciará el cronograma de ese proceso.



Varios diputados oficialistas, sin embargo, dijeron que debía irse lo más pronto posible para evitar una parálisis política, mientras que el opositor Partido Laborista consideró que tratará de derribarlo con una votación de censura en el Parlamento si no deja el cargo.



Johnson "se tiene que ir, no puede seguir aferrándose" al puesto, dijo el líder laborista Keri Starmer.



"Su propio partido decidió que ya es hora, así que no puede imponer a Johnson al país unos meses más. El laborismo presentará, en el interés nacional, una moción de censura, porque esto no puede continuar", agregó en declaraciones a la cadena BBC.

Varios nombres, sin un claro favorito, ya circulan para suceder al primer ministro británico como líder del Partido Conservador:

Ben Wallace (ministro de Defensa, de 52 años, muy popular por ayudar a Ucrania)

Penny Mourdaunt (49 años, exministra de Defensa y actual secretaria de Estado de Comercio Exterior)

Rishi Sunak (42 años, exministro de Finanzas y primer hindú en ocupar el cargo)

Jeremy Hunt (55 años, exministro de Relaciones Exteriores y de Salud que perdió frente a Johnson en las elecciones al liderazgo conservador de 2019)

Liz Truss (46 años, muy crítica de los movimientos reivindicativos bautizados "woke")

Sajid Javid (52 años, el exministro de Salud fue el otro peso pesado del gobierno y el Partido Conservador)

Priti Patel (50 años, exministra del Interior, es la más conservadora de los ministros de Johnson).

Télam/NA/MGE