COVID-19: iniciaron los operativos de inmunización en 4 localidades

"La Vacuna en tu Casa", el programa que lanzó el Ministerio de Salud para proteger a todos los grupos etarios contra la COVID-19, arrancó este martes en San Luis, Juana Koslay, La Punta y El Volcán. Uno de los puntos en los que estuvo el camión sanitario fue en la zona sur de la ciudad, en la plaza del barrio 544 Viviendas.

Allí se inocularon durante la mañana decenas de personas de distintas edades con dosis de Pfizer, Moderna y Moderna pediátrica. También aplicaron inmunizaciones del calendario escolar y antigripales para mayores de 60 años.

“Empezó un poco despacio la jornada, porque hacía mucho frío por la mañana y eso dificultó que la gente se pueda acercar. Pero apenas salió el sol comenzaron a llegar”, contó Lindemberg Carvalho, uno de los enfermeros encargados del operativo. Además, explicó que al ser el primer día, muchos vecinos y vecinas no estaban enterados del programa hasta que vieron el camión sanitario y se acercaron a preguntar.

Personal sanitario del Hospital del Sur pasó casa por casa invitando a las personas a vacunarse. “Este operativo está compuesto por tres enfermeras, contamos con la ayuda de agentes que andan buscando gente para que venga y tenemos a las chicas del Plan de Inclusión Social, quienes trabajan en el Polideportivo”, mencionó Carvalho.

Aseguran que el objetivo de este programa es llevar la vacunación a los barrios, ya que en los últimos tiempos ha disminuido la asistencia en el Polideportivo Municipal, que ahora abre sus puertas los lunes y viernes. “Facilitamos el trayecto yendo a los barrios para que las personas se acerquen y se animen a inocularse”, dijo el profesional.

Iván Bustos, vecino del barrio 544 Viviendas, aprovechó la cercanía que le ofreció el operativo y se aplicó la cuarta dosis. “Tenía turno para colocarme esta vacuna la semana pasada y como no pude ir, lo perdí. Justo me enteré de esto y como vivo a cinco cuadras de la plaza me acerqué y me vacuné”, contó. Estaba acompañado de su esposa, Viviana Gómez, quien también pudo inocularse contra el coronavirus.

En la capital la acción sanitaria también se desarrolló este martes en la sede de la UPrO, ubicada en el barrio Cerro de la Cruz, y en el SUM del Hospital del Oeste. A su vez, los puestos también estuvieron emplazados en Juana Koslay (en el Centro Cultural) y en La Punta (SUM del hospital de la localidad). En El Volcán el camión sanitario estaba en la estación de servicio, al lado del casino.

Elizabeth Martínez, encargada del operativo, aseguró que hubo una buena convocatoria general a pesar de las condiciones climáticas y dijo que la gente demostró su agradecimiento. “Calculamos que se vacunaron a 50 y 60 personas por operativo, aunque en algunos lugares fue menos gente. La UPrO tuvo una buena convocatoria al igual que la zona norte y sur, que fue donde mayormente pudimos trabajar”, dijo.

El proceso para inmunizarse es rápido. Por eso, en el Ministerio de Salud calculan que con el correr de los días la convocatoria será mayor. “Estaban muy contentos y agradecidos, porque nos estamos acercando a la comunidad y es mucho mas cómodo para ellos asistir a los operativos que están cerca de sus hogares”, afirmó la funcionaria.

Cronograma

El cronograma confirmado sigue ofreciendo varias opciones para aplicarse la dosis. En la ciudad de San Luis este miércoles estarán en la sede de UPrO en el barrio Cerro de la Cruz, de 9:30 hasta las 14; en el barrio El Lince, el camión sanitario estará emplazado en el playón de la plaza de 9 a 14; en el salón del Club Victoria comenzarán con el operativo a las 14 y finalizarán a las 18, mientras que en el SUM del Hospital del Oeste las protecciones estarán disponibles de 9 a 12.

Este jueves, en la capital puntana la inmunización estará habilitada en la plaza Virgen Desatanudos, en el Camión Sanitario, de 9 a 14; en el salón comunitario del barrio 1° de Mayo, de 9 a 14; en el Campus de la UNSL, en el barrio Rawson, de 9 a 14, y en la plaza Las Lomas de los barrios Lezcano y Lucas Rodríguez, de 9 a 14.

En las localidades de Juana Koslay y La Punta, los puestos seguirán este miércoles y jueves en los mismos puntos que el martes, de 11 a 14:30 y de 11 a 17, respectivamente.

