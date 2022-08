Una sanción con gusto a ñoqui en el Concejo

Una situación inédita se dio el jueves en la sesión del Concejo Deliberante de San Luis. La presidenta del cuerpo, Paulina Calderón, presentó una resolución para suspender por cinco días a un empleado. La moción fue aprobada por mayoría, con los votos del Frente Justicialista de Todos más el del bloque unipersonal Identidad Popular (Carlos Ponce). La sanción recaerá sobre Martín Lucas Prieto, quien supo ser coordinador de Ceremonial y Protocolo de la gestión municipal de Enrique Ponce y venía de formar parte del equipo que acompañó la presidencia del dirigente radical Javier Suárez Ortiz, tal como lo presentó el único edil que tímidamente se animó a alzar la voz en el recinto para defenderlo… Cuando se conoció la pena, quedó mucho gusto a ñoqui en el edificio de Colón 561.

Por lo que cuentan en el Legislativo de la capital, Prieto sería del riñón del exfuncionario municipal y exconcejal Federico Cacace, hermano del diputado nacional Alejandro. La estrecha amistad de los Cacace con Suárez Ortiz facilitó su acceso al Concejo. Estaba asignado para trabajar en Mesa de Entrada pero a veces solo figuraba que fichaba al ingreso, y en otras tantas jornadas directamente no iba. "La irregularidad se prolongó por tanto tiempo y se hizo tan visible que era indefendible", confiaron a Mesa 5. "Llegó al punto que lo tuvo que llamar la presidenta del Concejo para saber dónde cumplía funciones, quién lo nombró y cuándo venía, algo insólito. Pero ni eso pareció cambiarle su actitud", agregó otra fuente.

"Este pedido de suspensión se da por una situación de inasistencias que no justificó los motivos y justamente por una serie de fichajes al inicio pero sin su fichaje de cierre de jornada laboral. Hablé con él, me comentó que está atravesando una situación difícil desde el punto de vista de la salud de su pareja porque ha tenido que viajar y eso justamente lo ha motivado a no estar presente esos días", empezó alegando tibiamente Suárez Ortiz, para terminar reconociendo que él hablaba en lugar de Prieto, porque "ha sido parte del equipo de gestión que me acompañó cuando me tocó ejercer la presidencia".

Justamente Suárez Ortiz, las dos concejalas del bloque Unidos por San Luis (Agustina Arancibia Rodríguez y María Molina) y el único integrante de PRO Propuesta Republicana (Otoniel Pérez Miranda) fueron quienes levantaron la mano para no acompañar la suspensión del contratado interino y abstenerse.

Contradictorio por donde se lo mire para quienes responden a sectores políticos que se arrogan ser los paladines de la ética y la transparencia.