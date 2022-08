Los nativos digitales disfrutaron de su primer encuentro federal

El Primer Encuentro Federal de Nativos Digitales realizado ayer en el Centro Cultural Puente Blanco contó con la participación de los influencers Flor Vigna y Pablito Castillo, quienes fueron las principales figuras del evento. La reunión, que tuvo disertaciones y espectáculos, fue organizada por la Secretaría de las Juventudes y la Fundación Universidad Axioma.

La humildad fue la principal virtud que el comediante e influencer Pablo Castillo destacó: “Estuvimos solos con mi mamá durante toda nuestra vida. Fue complicado económicamente y empecé a trabajar a los 17 años, hasta que llegó la oportunidad de vivir de la creación de contenidos”. En la misma línea, la cantante e influencer Flor Vigna expresó: “Tuve la suerte de entender que había que remarla. Mis papás trabajaron muy duro para que yo estuviera acá y para mí es un sueño estar dando mis primeros pasos en la música”.

Además, reafirmaron lo importante que son la paciencia y la creatividad en las redes. “Tiene que tener una mezcla de lo que sos, eso es esencial para hacer una receta de buen contenido. Después de la idea viene la acción; el descanso es clave en la creación, para no aburrir al público”, agregó Vigna.

“Hay que conocerse uno mismo para saber qué tipo de contenidos vas a crear y sobre todo mantenerse en un hilo que sea divertido sin ofender a nadie; es un proceso de aceptación de la gente con el contenido que creamos”, destacó el comediante.

“El mensaje prácticamente es que puedan ser libres y disfrutar de su contenido, sin ponerse obstáculos en la cabeza, como la incertidumbre y el miedo de crear. Hay que sacarse esas preocupaciones de la mente y disfrutarlo”, subrayó Castillo.

“Más de mil personas estuvieron en las charlas y disertaciones durante esta semana, sin contar el fin de semana, que la sala estuvo llena constantemente. Estamos hablando de un espacio de 300 personas que entraban y salían. Además, se realizaron muchas actividades desde lo artístico y musical en el interior”, detalló Pablo Ottogalli, jefe del Subprograma Vínculos de la Secretaría de las Juventudes.

“Ha sido una semana muy interesante y completa, donde los chicos y las chicas de diferentes puntos de la provincia han recibido distintas capacitaciones los días 11 y 12 de agosto por el Día Internacional de la Juventud. Hacemos un balance positivo, con salas repletas y con una concurrencia de jóvenes de entre 13 y 25 años, entre los chicos de las promos y jóvenes profesionales", agregó el funcionario.

Los asistentes al evento de ayer destacaron el compromiso de los influencers. Valentín Romero manifestó: “Fue una linda apertura que apuntó hacia la creatividad de los jóvenes. Me gustó que más allá del show pudimos conocer un poco a los artistas, sus perspectivas y sus consejos, lo que sería el detrás de escena”.

Luciana Funes explicó: “Estuvo muy buena la jornada. Primero hicieron un charla más emotiva donde nos dieron muchos consejos y nos mostraron cómo ellos empezaron. Me sirvió mucho, porque abrí un canal de YouTube y no me animaba al principio”.

“Nunca había tenido la posibilidad de conocer a ninguno de los dos y está buenísimo no solo que vengan y canten en un show, sino que se pongan a charlar y conocer más profundamente cómo empezaron y todo lo que les costó, porque vienen de muy abajo”, cerró la joven.

