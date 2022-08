Franco Rolando presenta "Recuerdos y alegorías"

A partir de las 20 en Exótica Restó, Franco Rolando espera a los comensales y público en general para la inauguración de la muestra "Recuerdos y alegorías", su regreso al arte visual después de dos años de receso obligado. El artista se sintió por mucho tiempo negado al arte por motivos que no encuentran explicación hasta hoy, que decidió reencontrarse con la pasión que lo acompaña desde los 8 años.

En la exposición se verán ocho cuadros de Rolando que, aunque no pertenecen a ninguna serie en particular porque Franco no se siente cómodo al pintar de esa forma, en esta oportunidad decidió agruparlas a todas en la temática del recuerdo y la alegoría.

"Me inspiré en las vacaciones en familia y en varios simbolismos de ideas y conocimientos personales que obtuve durante mi vida. Es un viaje de una introspección profunda", agregó el artista.

En "Recuerdos y alegorías" hay cuadros pintados en acrílico, otros realizados con el formato collage y otros con lápices, esta última técnica, la predilecta del pintor. "Me siento más seguro y me gusta cómo queda el efecto y el detalle que da el grafito", agregó.

Franco se siente un artista con muchas ideas y que trata que todas queden representadas artísticamente. "Durante el tiempo que no me encontré pintando me puse a leer y a escribir, dos actividades que me ayudaron a permanecer activo. Tengo muchas ideas en la cabeza y las que salen son las que luego se transforman en obras", comentó.

Esta oportunidad que le dio Exótica la ve como el regreso indicado. "Me siento a gusto con las obras que conforman la muestra y cómodo. La inauguración estaba prevista para septiembre, pero los tiempos se adelantaron y no me desagrada", contó.

Rolando comenzó a incursionar en el arte a los 8 años cuando asistía a la escuela que hoy es conocida como Secundaria de Arte "Nicolás Antonio de San Luis". Allí se encontró con sus primeros referentes, Ángela Toledo y Carlos Urteaga, quienes lo ayudaron a seguir por el camino de la pintura. La vida le puso al frente una nueva maestra: Graciela Barón.

A los 21 decidió comenzar a estudiar la Tecnicatura Superior de Arte en Córdoba y su vida empezaba a tomar el color de la profesionalidad. "Luego me dediqué a dar clases y a exponer. Siempre del lado de la expresión artística".

Redacción/MGE