La Argentina tiene una buena chance de exportar legumbres

El consumo de legumbres viene creciendo en el mundo, lo que significa una gran oportunidad para la Argentina, que es un buen productor y no tiene un mercado interno fuerte.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, los ingresos totales de divisas obtenidos en el primer semestre de 2022 fueron un 85% superiores a los del mismo período de 2021. Este año las ventas sumaron U$S 202,32 millones, contra U$S 109,13 millones entre porotos, arvejas y garbanzos.

Respecto de las lentejas, directamente no se exportaron cantidades significativas en 2021, mientras que este año el país sumó más de U$S 7 millones. El garbanzo totalizó U$S 28,30 millones, el doble que el año pasado. En tanto que los porotos, en todas sus variedades, produjeron U$S 87 millones en 2021, un 32% menos al volumen actual.

El cultivo de porotos es el más importante dentro de la producción de legumbres argentina y se encuentra localizado en el NOA, con Salta como líder. El 95% se envía a la exportación, debido a que el consumo interno es de 120 gramos per cápita al año, y se realiza principalmente durante los meses de otoño-invierno.

A diferencia de lo que sucede con los demás productores de porotos, que son grandes consumidores, la Argentina destina poco al mercado interno y posee la ventaja de ser uno de los principales exportadores del hemisferio sur. Todos los demás competidores importantes están en el hemisferio norte, lo que le otorga al país una posición privilegiada.

Además, hay 27 destinos a los que se envía esta legumbre. Los más importantes son Turquía, España, Argelia e Italia. Luego le siguen Brasil, Portugal, Chile e Israel, y por último varios países de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón.

El segundo cultivo más importante del sector es la arveja verde, con un dinamismo comercial y productivo cada vez más atractivo. El mayor comprador de arvejas argentinas en lo que va de este año es Venezuela, que realizó compras en febrero por 35,3 toneladas, que equivalen a más de U$S 16 millones; y a nivel semestral adquirió 60,7 toneladas, unos U$S 23,2 millones, para representar el 55% del valor exportado en el cultivo verde.

En referencia al garbanzo, este primer semestre se ha exportado a más de 10 países, siendo los más relevantes compradores en términos de divisas y volumen Pakistán y los Emiratos Árabes Unidos, con 5,1 y con 4,5 millones de dólares, respectivamente. Es decir que de los U$S 28 millones que exportó la Argentina, un 34% de la producción de garbanzos fue a parar a la región sur de Asia y el Golfo Pérsico. El resto de las exportaciones se dividió en destinos de América del Sur y Europa.

La Argentina es un productor mediano de legumbres, con aproximadamente 600 mil hectáreas cultivadas y más de 660.000 toneladas proyectadas de producción, para un mercado internacional de 68 millones de toneladas de producción y 12 millones de toneladas de comercio.

Si se consideran los últimos años, la producción del complejo de legumbres presenta una tendencia positiva. La producción estimada para el ciclo 2021/22 de arvejas, garbanzos y lentejas resulta 58% superior al período anterior. Eso deja al país en un escenario de crecimiento en todos los cultivos y en todos los indicadores, lo que suma optimismo al mercado.

En el ciclo 2021/22 el área cubierta por arveja fue de 112.000 hectáreas, 86.000 implantadas con garbanzo y 40.000 con lenteja. La producción alcanzó las 297.000 toneladas, 102.000 y 72.000, respectivamente.