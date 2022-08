Ama Boadiceas a puros brillos digestivos

Construir el cuerpo sin juzgamientos. Para Ama lo más importante es no imponer pensamientos, sino visibilizar desigualdades y privilegios. Foto: Gentileza.

Ama Boadiceas no escribe poesías, ni acomoda palabras en busca de la armonía en los sonidos vocálicos; Ama vomita frustraciones, molestias y discriminación. Sus textos son subversivos y disidentes, pero con esa pizca de brillos y glitter, del frasquito con piedritas de colores que lleva en su bolsillo y con el que pinta los rostros de sus amigues, para que las dolencias se vuelvan digeribles.

Le escritore y artiste puntane Ama Boadiceas presentó “Vómito & glitter”, un fanzine que espera en los próximos meses transformar en un libro en formato físico. Esta primera edición está compuesta por diez textos entre poesías, cuentos y reflexiones sobre la identidad y la construcción del cuerpo. Los relatos están acompañados por ilustraciones y fotografías realizadas por Ama.

“La idea es el mes que viene o el siguiente lanzarlo en forma de libro doble con dos títulos por un lado ‘Vómito & glitter’ y por otro ‘Putes amores trans’. Esta edición tiene algunos escritos que no van a estar y viceversa”, aclaró Ama, quien se considera más que un artista, un “Artivista”, que lejos de sellar sus ideas, como una política que impone, hace activismo para visibilizar violencias y discriminaciones.

Convierto mis emociones poco felices en poesía. A las agradables uno las vive y con las otras hago lo mejor que puedo. Ama Boadiceas

El fanzine comenzó a gestarse hace dos años. Entre frustraciones y enojos, Boadiceas puso la cámara a grabar, se sentó frente a ella y empezó a hacer su descargo con una belleza inusual que transformó sus emociones en brillos y arte.

El paso siguiente fue subirlo a Instagram, donde a las pocas horas ya tenía 1.500 reproducciones; esa primera manifestación es el texto de apertura de su escrito. Sus amigues le dijeron que era un poema, pero contestó que no, que era un "vómito". "Uno transformado en poema", le respondieron a lo que argumentó: “Es un vómito de glitter”.

“La primera selección de escritos que realizamos fue con el eje de intentar no juzgar el deseo. Pero después me di cuenta de que tenía ganas de que estuvieran otros textos que no fueron los de mi idea inicial y que sean solo poesías identitarias. Además, la identidad es tan amplia que es difícil de sectorizar”, razonó.

Ama es la primera persona de la provincia en tener una partida de nacimiento y su titulo de profesore como no binario. Sin embargo, todavía espera un DNI acorde que le permita acceder plenamente a sus derechos como ciudadane argentine. Ya que, según aclaró, el decreto presidencial, enmarcado en la Ley de Identidad de Género que identifica a identidades por fuera del binomio masculino y femenino al incorporar la nomenclatura “x”, no solo violenta sus identidades sino que les limita para realizar determinados trámites.

“Me pregunto de qué se trata del cuerpo y ese proceso de ir haciéndolo. No juzgar tiene que ver con mi deseo que estar acá”, resaltó.