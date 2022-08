Un panadero con ganas de innovar es el mejor empresario joven 2022

Gastón Castro tiene 32 años y gerencia, con su hermano Kevin, una panadería en avenida Juan Gilberto Funes, a metros de Lafinur. Hace poco, notó la competitividad de su rubro y decidió apostar a la innovación. Junto a Cristian Sindoni, adquirió la licencia de una fórmula de panificados proteicos desarrollados por investigadoras de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Esto no pasó desapercibido para la Cámara de Comercio e Industria de San Luis, que lo eligió entre 40 emprendedores, como mejor empresario joven del año para representar a la provincia en el certamen nacional que se realizará el 29 de septiembre en Buenos Aires.

“Encontrarse con emprendedores que pasan las mismas situaciones hace que uno no se sienta tan solo, es una contención y un apoyo muy importante. El reconocimiento no me lo esperaba. Viendo a los demás, pensaba que no tenía chances. Es un mimo que indica que estamos haciendo las cosas bien”, apuntó sobre el reconocimiento que obtuvo el viernes por la tarde en la UNSL.

“A nivel nacional sé que hay otros proyectos muy buenos, vamos a luchar para traer el premio”, agregó sobre la instancia en la que participará próximamente.

“Buscamos con mi hermano una diferenciación con las otras panaderías porque veíamos que es un rubro que se ha ampliado muchísimo. Cristian Sindoni me comentó que conocía a unas investigadoras de la universidad y charlando con ellas nos interesó mucho el fin que tenían estos productos de suplementar la falta de consumo de carnes y verduras en edades tempranas, sobre todo en niños”, explicó.

Castro hace referencia al desarrollo de por lo menos seis años de las investigadoras Laura Rodríguez Furlán y María Eugenia Dios Sanz. “Comenzamos a trabajar junto con ellas y después hicieron la conexión con el Conicet y la universidad. Tenemos que continuar el contacto con ellas previamente, para cuando empecemos la producción. Por ejemplo, para probar sabores, si queremos agregar chocolate, dulce de leche y que no cambie la composición nutricional”, apuntó.

Con la fórmula, que entre sus ingredientes cuenta con plasma bovino que suele desecharse en la industria alimenticia, pretenden fabricar budines, galletas y magdalenas. “Serían un poco más ‘pesaditos’ porque tendrán proteínas, calcio y otras vitaminas, pero vamos a hacer seguramente de naranja, chocolate”, adelantó.

Sin necesidad de modificar la planta de producción con la que cuenta actualmente la panadería familiar, Gastón está tramitando una licencia a nivel nacional y reacondicionará el espacio de acuerdo a las especificaciones del Anmat, por lo que aspira a iniciar la producción antes de fin de año. “En comparativa a una galleta de primera marca, el precio sería similar o un poco más bajo, así que en ese sentido seríamos muy competitivos también”, agregó, afirmando que proyectan como potenciales clientes a escuelas, comedores, merenderos pero también al rubro del fitness.

“Es todo un desafío ser emprendedor joven en la Argentina, sobre todo por el tema de los precios, costos y demás, pero es lindo a la vez”, dijo por último el joven empresario.

