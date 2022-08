La venta de productos avícolas mermó hasta un 30 por ciento

La seguidilla de cambios en los precios no se detiene. El escenario económico mantiene especulaciones en diferentes rubros y los consumidores se topan con actualizaciones paulatinas. Un sondeo realizado por El Diario comprobó que los valores del pollo y sus derivados subieron un 40%. En ese sentido, los referentes del sector avícola aseguran que la venta de los productos cayó el 30%.

Hay un detalle que se mantiene. Más allá del impacto en las ventas, los clientes reemplazan los cortes de carne tradicionales por el pollo. “En mi caso veo que aumenta entre un 7 y un 10% semanal. A diferencia de lo que se ve en la carne vacuna o en los cortes de cerdo, el consumo del pollo en un momento provocó que los precios se encarecieran”, comentó Nelson Torres, propietario de una carnicería ubicada en Falucho, cerca de Aristóbulo del Valle.

Las referencias cambian según los locales, con lo que los porcentajes y cálculos con muy variables. Pero es cierto que todos coinciden en las subas e incidencias de comercialización.

Los insumos para la fabricación de milanesas o hamburguesas tienen un costo directo en el producto final. “Aumentaron las materias primas como el huevo, el provenzal y el pan rallado, eso impacta directamente en la elaboración de las milanesas de pollo, que pasaron de 550 pesos el kilo a 700. Para dar una idea, antes la oferta de dos kilos estaba en mil pesos, ahora directamente no hay promociones”, agregó Torres.

Los comerciantes tratan de evitar los incrementos reales para reducir el impacto en los clientes.

“La situación hoy provoca que el consumo sea menor y eso disminuyó las ventas un 20%, porque la gente lleva lo mínimo y necesario como los cortes más económicos: pata muslo, alitas, molida, asado surtido y milanesas hechas. El cajón de pollo estaba en 5 mil pesos y nos avisaron que la semana que viene (por la entrante) aumenta a 6.500”, manifestó.

Fabián, dueño de un local situado en avenida España, precisó que si se remonta a un mes y medio atrás, los montos ya exponían los vaivenes. En esa época, la caja de pollo subía entre 100 y 200 pesos cada dos semanas. En su situación particular aseguró que desde hace 15 días los proveedores no le incrementan los precios. “Si los suben no pueden vender”, mencionó.

La cantidad de compras mensuales por parte de los consumidores ha decrecido mucho, aseguran propietarios de carnicerías. “Bajaron las ventas entre un 30% y 40%. Para no perder el nivel de consumo no aumento los precios. El que compraba tres kilos, ahora lleva un kilo y medio”, explicó Fabián.

“El pollo aumentó casi un 30% el mes pasado, viene todas las semanas con suba, además cayeron las ventas un 10%”, subrayó Nicolás Oliveros, encargado de una carnicería de calle Lavalle.

“El valor del pollo aumenta todas las semanas entre un 10 y un 15%. Me van a incrementar los proveedores como mínimo un 40% por mes hasta fin de año. Bajaron un 15 % las ventas y aumentaron los precios un 25 o 30% en el último mes y medio. La gente prefiere llevar otros cortes más económicos y busca mucho las ofertas”, concluyó el comerciante Facundo Escarano, que tiene una carnicería en España y Mitre.

Redacción/MGE