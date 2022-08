Fue absuelto el tercer juzgado por la muerte de Matías Auderut

La Cámara Penal 2 decidió absolver al ciudadano brasileño Gilcimar Vispo Souza, el tercer acusado por el homicidio de Matías Auderut ocurrido en diciembre de 2018, del delito de homicidio simple.

Los jueces Hugo Saá Petrino, Fernando Julio de Viana y Adriana Lucero Alfonso decretaron la "absolución lisa y llana" del acusado y pidieron también la intervención del Sistema de Reincersión para que brinde la asistencia correspondiente "teniendo en cuenta que es extranjero y carece de cualquier vínculo familiar o social. Asimismo que se le brinden los medios económicos para solventar el regreso a su país natal”.

Souza tiene 40 años y estuvo desvinculado de la causa en 2019, luego de que el juez subrogante Ariel Parrillis le dictara falta de mérito. Pero en marzo de 2020, la entonces jueza Penal 3, Virginia Palacios, lo procesó con prisión preventiva por considerarlo coautor del asesinato de Auderut.

A principios de este año, agentes de la Policía puntana lo localizaron y trasladaron desde Buenos Aires. Estaba alojado en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz (Buenos Aires).

El fiscal de Cámara Fernando Rodríguez había pedido su absolución por el beneficio de la duda.

Auderut tenía 31 años en ese momento y fue brutalmente golpeado la madrugada del 30 de diciembre de 2018 en la puerta del bar Say No More, en avenida Illia y Constitución, quien luego falleció tras agonizar cinco días en la terapia intensiva del Hospital San Luis.

Los otros dos responsables del asesinato, Fabián Pino y Federico Zamudio, fueron condenados a 15 años de cárcel, el pasado 21 de octubre de 2021.

