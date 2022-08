El polideportivo de la Normal se llenó de arte y aplausos

En la mañana de este martes, el Centro Educativo Nº 9 celebró su 128º aniversario a puro arte. Los alumnos y las alumnas deleitaron con el despliegue de canto y danzas tradicionales y contemporáneas. Se sumaron al festejo autoridades municipales, directivos, docentes y exdocentes de la institución, familias y exalumnos.

La escuela comenzó a funcionar el 2 de agosto de 1894 y con el tiempo se convirtió en un símbolo de la educación en la ciudad. "Son 128 años de la primera escuela secundaria de Villa Mercedes. Fue aquí de donde salieron los primeros doce docentes de la región y de ahí la institución ha acompañado al crecimiento de la comunidad a través de sus alumnos y la formación de profesionales. Es un ejemplo de educación pública, donde el Estado brinda posibilidades para que quienes estudien acá puedan cumplir sus metas y sueños", mencionó el director del establecimiento, Miguel Ángel García.

Agregó que actualmente reciben a diario a más de 1.500 estudiantes, cuentan con 187 docentes y tienen más de 150 egresados cada año.

"Vimos la oportunidad y quisimos presentar una de nuestras coreografías más fuertes. Hemos estado en El Molino, en la Calle Angosta. Estoy cansada, pero muy contenta, porque salió muy bien", dijo la alumna de cuarto año, Sofía Tonelli, quien bailó junto a cuatro compañeras de la academia Expresarte Danza.

Las más de mil personas presentes motivaron a cada uno de los y las jóvenes que se animaron a pasar al frente y mostrar sus habilidades artísticas. Los aplausos se escucharon con fuerza para la chacarera que interpretó la academia Raíces Argentinas y para el tradicional gato que enseñaron con esmero unos veintiocho estudiantes.

"Yo hice el secundario y me recibí de maestra acá. Tengo los mejores recuerdos de mi vida, son tantas emociones juntas… Esto es hermoso, ver el cariño de la gente y que ese espíritu permanezca en la escuela a pesar del tiempo. El edificio está espectacular, estoy muy emocionada", comentó María Luisa Rodríguez de Lara, quien fue preceptora en la Normal durante treinta años.

En el encuentro no faltaron las charlas y memorias que compartieron exalumnos. Generación tras generación, son pocas las personas que no tengan algún familiar o conocido que no haya pisado sus aulas o galerías.

"Estoy muy nerviosa, tuve mucho pánico escénico. Es la primera vez que canto con público, siempre fue sola en mi pieza, ni mis padres me habían escuchado. La escuela a mí me cambió mucho, yo empecé en primer año. Venía de una mucho más chica, conocí muchísimas personas que son increíbles y que ahora son mis amigos. Son quienes me alentaron a que hoy me anime y lo haga", sostuvo la alumna de quinto año Carolina Quiroga, quien estuvo acompañada por su profesor de guitarra.

También hubo un recorrido de las autoridades municipales por todas las instalaciones.

