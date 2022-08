Por un abrazo, todas las milongas

Ceñir un brazo en la cintura de otro y pegar las mejillas con un tierno contacto puede ser un gesto de cariño o una forma de agarre para interpretar un baile en pareja. Si se combinan ambos, el resultado solo puede ser una danza apasionada: ese sentimiento de compañerismo es el que comparten Sergio Mamani y Vanesa González a la hora de bailar. Sin embargo, es el tango el que los abraza a ellos.

Los enlazados, en la pista, lograron con su dos por cuatro clasificar al Festival de Tango Buenos Aires 2022, que comenzará el 6 de septiembre. Este fin de semana fueron las preliminares en Potrero de los Funes, donde la pareja puntana se enfrentó a contendientes de San Juan, Córdoba, Mendoza y La Rioja. Ahora, el Municipio les financiará el viaje para competir por el premio mayor.

“Estamos recién cayendo que viajamos al Mundial. Somos conscientes del calibre del certamen al que vamos, por lo que nuestra expectativa es ir a mostrar lo que sabemos y amamos hacer, y representar dignamente a San Luis”, manifestó Vanesa.

Para la gran fecha de septiembre, Sergio acotó que se preparan con muchos nervios y ansias. No solo es un desafío coordinar con los trabajos de cada uno para asistir, sino que también deben luchar con las expectativas. Ambos remarcan el nivel de competidores con quienes se encontrarán, pero apelan a su pasión y el disfrute como herramienta principal. Para el bailarín este es recién el puntapié inicial y un espacio de aprendizaje para la pareja neófita.

El 9 de julio de 2019, en la academia de baile El Firulete, las manos de Sergio se enlazaron por primera vez a las de Vanesa. Luego de ese encuentro, el bailarín supo que era con ella con quien debía continuar sus pasos; fue entonces que le propuso comenzar a ensayar.

A tres años de ese primer roce, Sergio dijo que Vanesa “es una compañera extraordinaria, un ser que tiene mucha paciencia, es muy inteligente y muy sensible para percibir el tango”.

Mamani empezó a bailar tango hace seis años, en el bar Romanov de El Volcán, llamado en ese entonces Ansilda. Primero asistía a las clases de salsa y bachata que se dictaban los sábados y a las que también asistía la leyenda tanguera local Félix Zambetti, quien dictaba “la misa milonguera”—como la describió el dúo— en el mismo lugar, pero los domingos.

Sergio recordó: “Fui un domingo y me sacó a bailar una señora, Miriam. Ella fue mi primer abrazo en el tango, con su pureza me presentó el género y desde ahí no pude dejar de hacerlo”.

Para Vanesa comenzar a bailar tango fue como reencontrarse con un viejo amor de la infancia; un pendiente que, si se retoma en el momento adecuado, puede convertirse en un romance de toda la vida. Su abuela cantaba y fueron sus letras las que la conmovieron. Esa admiración se transformó en deseo y, finalmente, en acción cuando tomó su primera clase en 2017.

“El tango es una herramienta de transformación que atraviesa todo mi ser”, resumió. Y su compañero complementó: “Es algo que planeo hacer toda mi vida”.

Salón, vals y milonga

Mamani y González fueron los únicos clasificados en la preliminar de Potrero para el Festival Mundial de Tango que empieza la semana que viene en Buenos Aires. Competirán en la categoría tango salón.

Todos los ganadores. Bailarines de San Luis y Córdoba, de festejo. Foto: Prensa Potrero de los Funes.

La otra competencia que clasificaba al certamen ecuménico era la de tango escenario, pero el fin de semana no se pudo realizar, porque el número de inscriptos no alcanzó lo requerido por reglamento.

Sin embargo, el público de Potrero pudo disfrutar de mucho baile en las categorías no oficiales, de vals y milonga. En la primera, Silvina Susak y Andrés Nester, de Río Cuarto, fueron los ganadores; en tanto que la segunda quedó en manos y pies de Silvina del Bosque y Elías Abdala, de Córdoba.